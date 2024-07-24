Fallout в реальности: в Британии на аукцион выставят ядерное убежище стоимостью от £15 000

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Ядерное убежище 1950-х годов вблизи Седберга, Великобритания, которое напомнит фанатам об играх Fallout, завтра выставят на аукцион по ориентировочной цене в £15 000 — £20 000.

Небольшой ядерный бункер ROC (Royal Observer Corps) расположен в сельской местности в Камбрии, Англия. В комплекте едет земельный участок, парковка авто, а также небольшие наземные сооружения.

Бункер был построен вместе со многими другими по всей Великобритании в 1950-х годах Королевским наблюдательным корпусом, который уже не существует. Его использовали для отслеживания вражеских самолетов и фиксации возможных ядерных ударов. Когда в начале 1990-х годов холодная война закончилась, большинство бункеров вывели из эксплуатации.

«Это конкретное место было одним из многих, построенных в 1950-х годах. Он был разработан, чтобы обеспечить защитное помещение для трех наблюдателей, которые бы выжили после ядерной атаки. Они должны были отчитываться о ядерных взрывах. … Они имели достаточно еды и воды на четырнадцать дней, у них был телефон стационарной связи и радиосвязь Стационарный телефон подключен и находится в рабочем состоянии, через телефонную линию есть возможность подключить интернет», — объясняет продавец SDL Property Auctions.

Укрытие, частично скрытое от взглядов кустами, имеет доступ через металлический люк с замком и 12 м металлическую лестницу. Несмотря на свой возраст, интерьер находится в приличном состоянии благодаря недавнему ремонту, который сделал предыдущий владелец.

Помещение не рекомендовано для людей с клаустрофобией из-за отсутствия окон и естественного освещения. В бункере нет таких удобств, как ванная комната или проточная вода — однако он вполне пригоден для краткосрочного пребывания. Внутри есть несколько мест для сидения и дровяная печь, а также место для хранения запасов, топлива и мусорный бак. Кому вдруг понадобилось — не пропустите, аукцион стартует завтра, 25 июля, в 9:00 утра по местному времени.

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Источник: New Atlas

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