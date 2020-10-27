Беспроводные наушники LG Tone Free FN7 получили функцию активного шумоподавления

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Компания LG расширила модельный ряд беспроводных наушников, выпустив новое устройство Tone Free FN7. Новинка во многом похожа на предыдущую модель Tone Free FN6, в том числе она сохранила функцию уничтожения микробов при помощи встроенных в зарядный кейс ультрафиолетовых излучателей. Вместе с тем, в наушниках нового поколения появилась поддержка функции активного шумоподавления.

Беспроводные наушники LG Tone Free FN7 содержат три микрофона, которые «отслеживают звуковые волны, поступающие со всех направлений». Благодаря этому удаётся почти полностью устранить фоновые шумы. Входящий в комплект поставки зарядный чехол UVnano, по заверениям производителя, может убивать 99,9% бактерий кишечной палочки и золотистого стафилококка на внутренней сетке наушников.

Что касается возможностей по воспроизведению звука, новинки получили 6-миллиметровые излучатели с двухслойной мембраной. Устройства используют технологию Meridian для улучшения звука и реалистичного воспроизведения. Также говорится о более глубоких и насыщенных басах, чем когда-либо прежде. Дополнительно поддерживается возможность настройки звучания при помощи эквалайзера в приложении.

Наушники могут работать в автономном режиме до 7 часов, а при активации функции активного шумоподавления автономность снижается до 5 часов. При использовании зарядного кейса автономность достигает 21 и 15 часов, соответственно.

Беспроводные наушники LG Tone Free FN7 уже доступны для заказа в Южной Корее, а в других странах они появятся ближе к концу года. Цена новинки пока не уточняется.

Источник: The Verge