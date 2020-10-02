Беспроводные наушники UE Fits способны принимать уникальную форму ушной раковины пользователя для идеального ношения

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Как правило, внутриканальные наушники комплектуются сменными силиконовыми насадками различных размеров, чтобы пользователи с различным строением ушной раковины могли одинаково комфортно носить их. Такой подход позволяет обеспечить шумоизоляцию и направлять звук непосредственно в ухо. Хотя не всегда удаётся подобрать оптимальные насадки, и в некоторых случаях наушники могут доставлять дискомфорт.

Чтобы решить эту проблему, компания Ultimate Ears предлагает возможность каждому пользователю получить персонализированные наушники UE Fits, которые идеально заполняют именно их уникальные ушные каналы. Для этого даже не придётся обращаться к специалисту и снимать мерки. Идея заключается в том, чтобы при первом использовании создать уникальные персональные насадки. Для этого в наушники встроены капсулы с гелем и светодиоды.

При первом использовании потребуется воспользоваться приложением UE Fits, которое доступно для Android и iPhone. Через приложение можно инициировать процесс формирования индивидуальной насадки на базе технологии Lightform. После установки наушника в ухо гель выдавливается и принимает форму в соответствии со строением уха пользователя. Затем под воздействием светодиодов гель уплотняется, затвердевает и навсегда принимает форму ушной раковины пользователя. Весь процесс занимает 60 секунд.

«Эта индивидуальная подгонка обеспечивает комфорт при ношении без давления, боли или раздражения даже после длительного использования», — заявляет компания. «UE Fits также обеспечивает превосходную пассивную шумоизоляцию, поскольку установленные насадки создают естественное уплотнение, которое блокирует окружающий шум».

Полностью беспроводные наушники UE Fits могут работать без подзарядки до 8 часов («более 20 часов» при использовании зарядного кейса). Устройство поддерживает Bluetooth-кодеки SBC, AAC и Apt-X. Приложение UE Fits помимо формирования уникальной насадки также может использоваться для настройки органов управления наушниками. На выбор пользователей будут доступны серый, лилово-фиолетовый и темно-синий варианты цветового исполнения корпуса.

Беспроводные наушники UE Fits с возможностью индивидуальной подгонки оцениваются производителем в $249. Их поставки начнутся осенью этого года, но пока только в США. Компания также заявляет, что покупатели этой модели получат 30-дневную гарантию на «идеальное размещение».

Источник: The Verge