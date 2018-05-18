Бета-версия ПО Steam Link для трансляции игр с ПК стала доступна на Android и Android TV

На прошлой неделе мы писали, что до конца этого месяца сервис потоковой трансляции игр Steam Link придет на мобильные устройства. И вот вчера в магазине Google Play Store появилась бета-версия приложения Steam Link.

С помощью ПО можно запускать на смартфонах и планшетах с ОС Android полноценные компьютерные игры из сервиса цифровой дистрибуции Steam. Понятно, что в данном случае подразумевается возможность потоковой трансляции игр по сети с домашнего игрового ПК или Mac. Для этого мобильное устройство и компьютер должны быть сопряжены посредством беспроводной сети Wi-Fi 5 ГГц с доступом в интернет. Сотовое подключение LTE не поддерживается, по крайней мере пока.

Поддерживает геймпад Steam Controller, а также прочие совместимые игровые устройства ввода информации. К сожалению, полного списка поддерживаемых контроллеров по-прежнему нет.

Приложение Steam Link также поддерживает ТВ-приставки и телевизоры на базе ОС Android TV. До этого возможность запускать игры через Steam Link была только на умных телевизорах Samsung. Стоит обратить внимание на то, что, как и в случае с мобильными устройствами, телевизор и ПК должны находится в одной домашней сети Wi-Fi.

ПО Steam Link поддерживает возможность стриминга при разрешении 4K с кадровой частотой 60 к/с, но у большинства игр планка качества ограничена на уровне 1080p @60fps.

Сервис Steam Link был запущен 2015 году вместе с небольшим устройством, обеспечивающим возможность потокового воспроизведения на телевизоре игр из каталога Steam с домашнего ПК. Он являлся частью более широкой инициативы Valve Steam Machines, нацеленной на перенос ПК-игр в гостиные комнаты. Проект Steam Machines оказался не очень успешным, недавно Valve сама это признала, но не стала конкретизировать свои дальнейшие планы в отношении «паровых машин». Но сейчас очевидно, что Valve решила пока сосредоточиться на Steam Link, у которого шансов на успех побольше. В ближайшее время должна выйти версия Steam Link для iOS и Apple TV, сейчас ПО находится на модерации в App Store.

Источник: Google Play Store