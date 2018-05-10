Новое ПО Steam Link позволит транслировать ПК-игры на устройства с Android и iOS

Популярный в кругу геймеров сервис цифровой дистрибуции Steam вскоре предоставит пользователям несколько новых возможностей.

Во-первых, в конце этого месяца (в период с 14 по 20 мая) выйдет новое ПО Steam Link, которое позволит запускать по локальной сети игры из своего каталога Steam на смартфонах.

Правда, есть несколько оговорок. Возможность эта сперва будет лишь в виде нестабильной бета-версии и только на Android. Кроме того, соединение должно быть либо Ethernet, либо Wi-Fi (5 ГГц). То есть, посредством сотового соединения LTE стримить Call of Duty на смартфон по пути на работу или еще куда-то не выйдет.

Что касается поддерживаемых контроллеров, помимо собственного Steam Controller, Valve упоминает модели для iOS, сертифицированные по программе Apple MFi и «прочие» устройства. К сожалению, точного списка поддерживаемых контроллеров компания не приводит, так что неясно, будет ли поддерживаться сенсорное управление, Bluetooth клавиатуры или геймпад от PS4.

Сервис потоковой трансляции игр Steam Link заработал несколько лет назад. Изначально для его использования требовалось медиа-устройство Steam Link, умеющее транслировать сигнал от ПК на телевизор по домашней локальной сети. Затем доступ к услуге получили владельцы умных телевизоров Samsung, возможность добавили обновлением прошивки (покупать Steam Link не надо было). Но это впервые Valve расширяет влияние Steam сегмент на мобильных устройств.

Кроме того, на конец этого лета намечен релиз еще одного мобильного приложения – Steam Video, которое позволит смотреть фильмы и шоу, доступные в Steam. ПО тоже выйдет для iOS и Android. Возможность скачивать контент для офлайн-просмотра, как у других сервисов передачи потокового видео вроде Netflix YouTube Red, тоже заявлена.

Источник: The Verge