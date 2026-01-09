Без лишних деталей: GameSir встроила руль прямо в геймпад

Что будет, если скрестить обычный геймпад и руль? GameSir нашла ответ и представила такой необычное устройство на CES 2026.

Компания показала GameSir Swift Drive, который должен сделать гонки на контроллере более удобными без отдельного руля, педалей и большой симуляторной установки. По словам CEO и главного дизайнера контроллера Бетты Кора, такая идея пришла еще в молодости. Он играл в гонки и хотел чувствовать руль, но без кучи громоздких устройств.

Сам прототип завершили буквально накануне CES, поэтому финальная версия еще может измениться. Сейчас компания разместила мини-руль с реалистичным откликом в центре контроллера. Его создали по тому же принципу, что используют в профессиональных гоночных системах. Внутри скрыли миниатюрный двигатель и три тактильных мотора, которые передают толчки, вибрации и сопротивление. Когда авто едет по гравию или неровной поверхности, руль заметно «тянет» под пальцами.

Геймпад поддерживает диапазон поворота руля от 30 до 1080 градусов. В GameSir говорят, что смысл устройства в большом угле поворота, а не в имитации обычного джойстика. Для точности управления рулем, стиками и кнопками компания применила датчики Холла. Это уменьшает риск дрейфа и износа.

Такая конструкция требовала компромиссов. Как видно на фотографиях и видео, правый джойстик фактически отсутствует. Это логично, так как компания не разрабатывала Swift Drive как универсальный геймпад. Они прямо представляют устройство как контроллер исключительно для гонок.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Триггеры тоже получили собственные тактильные моторы, которые имитируют пробуксовку и торможение. Дополнительно есть RGB-подсветка в верхней части контроллера, которая реагирует на обороты двигателя в игре. Конечно, эта функция существует лишь ради большего погружения в геймплей и эстетического вида.

GameSir планирует выпустить Swift Drive во второй половине 2026 года по цене около $200. Ожидается, что геймпад будет работать 20-30 часов на одном заряде. Пока неизвестно, какие именно платформы будет поддерживать устройство.

Источник: Gizmodo