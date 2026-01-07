Lepro и Razer представили настольных голографических ИИ-помощников в человеческом обличье

Lepro на CES 2026 представила настольного AI-компаньона Lepro Ami — автономное устройство, созданное как постоянное визуальное присутствие рядом с пользователем. Параллельно Razer продемонстрировала собственный подход к этому же тренду, показав настольную AI-голограмму Project Ava — игрового коуча со зрительным контактом и физической формой.

Lepro Ami является полностью самостоятельным настольным устройством и не нуждается в смартфоне или внешнем экране. В его основе — кастомный изогнутый OLED-дисплей диагональю 8,01 дюйма с разрешением 2480×1860, рассчитанный на стабильную передачу глубины с разных углов обзора. Две фронтальные камеры в реальном времени отслеживают движения глаз пользователя и динамически меняют перспективу рендеринга, сохраняя 3D-эффект, когда человек движется за рабочим столом. Камера на задней панели отвечает за AR-наложение, позволяя аватару Ami визуально интегрироваться в реальное пространство и выглядеть «закрепленным» в физической среде, а не плоским изображением на экране.

Вся система работает без очков или специализированного 3D-оборудования. AI-система Lepro Ami построена на мультимодальной сенсорной архитектуре. Она способна интерпретировать мимику лица, распознавать жесты вроде взмаха рукой или улыбки, анализировать тон голоса и разговорные сигналы. Отдельные сенсоры отслеживают параметры окружающей среды, в частности температуру и влажность, а сенсор прикосновения позволяет измерять пульс. Ami не ограничивается реакцией на четко сформулированные команды — система рассчитана на распознавание контекста и паттернов, в частности для утреннего приветствия, реакции на стрессовые состояния или изменение настроения и условий окружающей среды.

Устройство позиционируется как спокойная, постоянная точка контакта, а не инструмент производительности. Отдельный акцент Lepro делает на аппаратной защите приватности. Обработка данных происходит локально и в зашифрованном виде, предусмотрены физические шторки для камер и микрофонов, а также биометрическая защита через распознавание голоса и лица. Закрытые шторки физически блокируют сенсоры, что делает невозможным сбор данных на уровне «железа», а не только программных настроек. Lepro позиционирует Ami как видимого, но контролируемого ИИ-компаньона для пользователей, которые проводят много времени за рабочим столом, работают в одиночку или имеют высокую когнитивную и эмоциональную нагрузку.

На этом же CES 2026 Razer показала собственную интерпретацию настольного «присутствующего» AI, представив физическую версию Project Ava. Ранее Ava демонстрировали на CES 2025 как концепт AI-киберспортивного коуча, а теперь она получила форму настольной голограммы в стеклянном корпусе, стилистически похожем на контейнер с играми серии Resident Evil. Внутри корпуса воспроизводится голографический дисплей с 5,5-дюймовыми персонажами. На старте доступны два аватара — Кира и Зейн, при этом Razer заявляет о планах добавить других персонажей, в частности киберспортивную звезду Faker, а также абстрактные визуальные образы. Голографическая Ava поддерживает отслеживание взгляда, мимику, естественные движения и синхронизацию губ.

Устройство оснащено встроенной HD-камерой и микрофоном дальнего поля, а режим PC Vision Mode позволяет аватару одновременно «смотреть» на пользователя и на экран компьютера. Razer позиционирует Ava не только как игрового коуча, дающего советы во время игры, а как универсального цифрового партнера — с функциями управления календарем, рекомендациями по стилю одежды и повседневными бытовыми сценариями. Для работы Ava используется модель Grok от xAI, при этом компания заявляет о планах позволить пользователям самостоятельно выбирать AI-модель и настраивать характер персонажа — от более дерзкого до спокойного и дружелюбного.

По итогам демонстраций отмечается, что взаимодействие с Ava по логике напоминает обычный AI-чатбот, но с постоянным зрительным контактом и физической визуальной формой. Взаимодействие с голограммой практически не отличается от общения с любым AI-чатботом. Поэтому стоит ожидать немало ерунды и бессмысленных ответов — только с маленьким человеком, который смотрит вам прямо в глаза, пока это говорит. Продажа настольной голограммы Razer запланирована на вторую половину 2026 года, цена пока не раскрывается, доступна возможность внести депозит в $20. Lepro, в свою очередь, планирует начать продажи Lepro Ami в июле 2026 года. Оба анонса указывают на формирование нового сегмента — настольных AI-компаньонов, ориентированных не на быстрые команды, а на длительное, визуально ощутимое присутствие рядом с пользователем.

Источник: TechPowerUp.com, TechSpot.com