CES 2026: чего ждать от крупнейшей технологической выставки января

Вадим Карпусь

Каждый год в январе CES в Лас-Вегасе задает тон всему технологическому рынку — и CES 2026 не станет исключением. Выставка официально продлится с 6 по 9 января, но ключевые события стартуют раньше: в воскресенье, 4 января, и в понедельник, 5 января — с серией презентаций и пресс-конференций. Журналисты будут работать как вживую, так и дистанционно, чтобы сразу делиться новостями и первыми впечатлениями из шоурумов.

Несмотря на то что CES еще не началась, производители уже постепенно раскрывают детали будущих анонсов. Расписание CTA (Consumer Technology Association) позволяет достаточно точно понять, кто и когда будет выступать, а опыт предыдущих лет помогает спрогнозировать главные технологические тренды.

Расписание CES 2026 и ключевые презентации

CES традиционно держится на двух столпах — пресс-конференциях и стендах компаний. CTA уже опубликовала полный каталог участников и программу официальных панелей.

Воскресенье, 4 января

Samsung откроет CES 2026 мероприятием The First Look. Презентацию проведет ТМ Ро, CEO подразделения DX (Device eXperience). Компания обещает рассказать о своем видении развития DX-направления в 2026 году и новых клиентских сценариях на основе ИИ.

Понедельник, 5 января

День будет насыщенным:

  • LG представит шоу Innovation in Tune with You, где будет говорить о Affectionate Intelligence и автоматизации повседневной жизни.
  • Intel анонсирует процессоры Core Ultra Series 3.
  • Sony Honda Mobility поделится новыми деталями о своем первом автомобиле.
  • CEO AMD Лиза Су завершит день ключевым докладом с анонсами новых чипов.
  • Отдельно CTA добавила в программу выступление CEO NVIDIA Дженсена Хуанга. Презентация состоится 5 января в 13:00 по тихоокеанскому времени (23:00 по Киеву) и продлится около 90 минут. NVIDIA планирует показать «новейшие решения, стимулирующие инновации и производительность в различных отраслях».

Вторник, 6 января

CEO Lenovo Юаньцин Ян проведет Lenovo Tech World Conference в Las Vegas Sphere. Компания будет говорить об «умном ИИ для всех» и новых форматах взаимодействия с технологиями. Учитывая, что Lenovo владеет Motorola, не исключено, что появятся и новости о смартфонах с ИИ-функциями. Мы уже рассказывали о новых ноутбуках и аксессуарах Lenovo (в том числе с раздвижными дисплеями), которые компания привезет на CES 2026.

Samsung и LG соревнуются еще до старта выставки

LG уже подтвердила дебют первого телевизора Micro RGB. Модель LG Micro RGB evo получила сертификацию Intertek за 100% покрытие цветовых пространств DCI-P3 и Adobe RGB, а также имеет более тысячи зон локального затемнения. Отдельно LG готовит линейку игровых мониторов с поддержкой 5K и встроенным ИИ-апскейлингом.

Кроме дисплеев, LG покажет модульную домашнюю аудиосистему с поддержкой Dolby и гуманоидного робота для автоматизации дома под названием CLOiD.

Samsung, в свою очередь, готовит собственную линейку Micro RGB-телевизоров. После дебюта 115-дюймовой модели за $30 тыс. на CES 2025 компания расширяет серию версиями на 55, 65, 75, 85, 100 и 115 дюймов с новым поколением Micro RGB.

Также Samsung планирует показать 6K-монитор с поддержкой 3D без очков в линейке Odyssey и несколько новых саундбаров и Wi-Fi-колонок Music Studio 5 и Studio 7.

Новые процессоры: AMD, Intel и Qualcomm

CES традиционно становится стартовой площадкой для новых чипов:

  • AMD может представить Ryzen 7 9850X3D с лучшей однопоточной производительностью, серию Ryzen 9000G на архитектуре Zen 5 и новую технологию ИИ-апскейлинга FSR Redstone.
  • Intel официально запускает линейку Panther Lake — Core Ultra Series 3 для премиальных ноутбуков. Первый чип на 2-нм техпроцессе 18A обещает +50% к производительности CPU и GPU Arc.
  • Qualcomm готовит Snapdragon X2 Elite и X2 Elite Premium для ноутбуков с улучшенной скоростью и ИИ-возможностями.

Более яркие и точные экраны

Micro RGB станет одним из главных трендов. Кроме Samsung и LG, новые модели готовят Hisense и Sony. Sony также может показать дисплеи на базе RGB Mini LED с отдельными красными, зелеными и синими подсветками — технологию, которую компания уже запатентовала под названием True RGB.

Samsung, по слухам, покажет обновленный стандарт HDR10+ Advanced, который должен стать ответом Dolby Vision 2 с улучшенной яркостью, тон-мапингом по жанрам и интеллектуальным сглаживанием движения.

Роботы и автоматизация

Samsung может снова попытаться вывести на сцену желтого робота Ballie, которого уже анонсировали дважды. Параллельно ожидается новое поколение роботов-пылесосов с «ногами», выдвижными швабрами и значительно лучшей навигацией. Большой акцент сделают на world models — ИИ-моделях, которые лучше понимают физическое пространство.

Источник: engadget

