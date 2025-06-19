У Nintendo Switch 2 проблема с Joy-Con — не дрифтит, но не лучше

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Пользователи Switch 2 получили новые проблемы на свою голову — Nintendo заявляла, что исправила дрифт, но оказалось добавила новых проблем.

На форуме Reddit через две недели после релиза заявляют о неисправностях новых Joy-Con для Nintendo Switch 2. Пользователь IcyBoi23 выложил видео (пост удален), где левый контроллер живет отдельной жизнью — джойстик зависает внизу, но визуально выглядит исправным. К тому же сам Joy-Con не распознается как подключенный. Другие пользователи начали писать, что с ними случилась аналогичная проблема.

IcyBoi23 утверждает, что консоль и контроллер были полностью заряжены, потому что стояли в док-станции целый день. Тем не менее в настройках Joy-Con не отображается как подключенный. Перезагрузка системы ничего не дала. Ситуация не исправилась после попытки зарядить Joy-Con.

«Мегамозг» Reddit начал искать причины проблемы. Некоторые предположили, что игрок неправильно откалибровал сам контроллер. В нескольких комментариях отмечается, что стик мог зависнуть в нижнем положении именно в тот момент, когда Joy-Con был впервые снят с консоли — возможно, система «запомнила» некорректную калибровку. Другие советовали сбросить настройки контроллера или выполнить полную перезагрузку Switch 2 через меню. Но эти советы ему не помогли, поэтому IcyBoi23 планирует обратиться в GameStop и попытаться получить замену. Возможно ему не повезет еще больше и придется заменить всю консоль с приобретением новой гарантии.

Но будем откровенны, поклонников Switch не удивишь проблемами со стиками, от которых настрадались владельцы первой модели. Nintendo обещала исправить распространенную проблему с Joy-Con, которая заставляла игроков постоянно покупать другие контроллеры, — но ничего не говорили о других технические сюрпризы новой версии. Иногда они бывают приятные: если лупить экран разводным ключом он будет долго держаться.

Nintendo пока что не комментирует ситуацию официально.

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Источник: Notebookcheck

Раздел Технологии выходит при поддержке

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