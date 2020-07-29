Black Shark 3S сможет дублировать изображение на экран компьютера и управлять игрой с помощью движений

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Команда разработчиков активно работает над созданием нового смартфона Black Shark 3S. И судя по утечкам, они намерены реализовать в нём различные функции и возможности, чтобы наиболее полно раскрыть его игровую направленность.

Устройство будет работать под управлением последней версии программной оболочки JOYUI 12. Она обеспечит поддержку ряда дополнительных игровых функций и возможностей. В частности, пользователям будет доступна функция зеркалирования изображения через USB 3.0 (посредством стандарта USB Video Class). Таким образом, пользователь сможет подключить смартфон к компьютеру и выводить на его дисплей изображение со смартфона с частотой 60 кадров в секунду (собственный AMOLED-экран смартфона обладает частотой обновления 120 Гц). При этом ПО Black Shark 3S сможет воспринимать информацию ввода, поступающую с мыши и клавиатуры компьютера, что позволит более удобно управлять игровым процессом. Также заявлена поддержка индивидуальной настройки управления.

Помимо сенсорного управления встроенное ПО также позволяет использовать управление движениями. Гироскоп отслеживает движения смартфона, что позволяет использовать до 6 различных жестов в качестве управления. Таким образом, некоторые игровые действия, например, переключение на другое оружие, перезарядка оружия, движение ползком, могут вызываться поворотом или наклоном смартфона в определённом направлении, а не нажимая по сенсорному дисплею.

Более удобно настраивать управление игровым процессом позволит и специальный аксессуар с физическими кнопками. Он передаёт нажатие физических кнопок на определённые участки дисплея, активируя тем самым игровые команды. Это аппаратное решение можно будет использовать и с другими смартфонами.

В JOYUI 12 также есть функция Game Barrage. Она позволяет демонстрировать уведомления SMS, WeChat, QQ и других приложений в виде оверлея поверх игрового экрана. Пользователь сможет настраивать цвет текста и прозрачность сообщения.

Кроме того, программное обеспечение сможет воспринимать голосовые команды. Благодаря этому пользователи смогут выполнять различные действия, не отрываясь от игрового процесса. Например, можно будет сделать скриншот, запустить запись изображения с экрана или же ответить на входящий вызов, не убирая пальцы с дисплея и не теряя контроль над игровой ситуацией.

Источник: gsmarena