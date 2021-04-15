Blue Origin провела очередной тестовый запуск ракеты New Shepard с капсулой экипажа и готовится к первому пилотируемому полёту – «скоро»





Компания Blue Origin осуществила ещё один суборбитальный запуск своей ракеты New Shepard. В рамках этого запуска проводилось тестирование многоразовой ракеты-носителя и капсульной системы, которая предназначена для доставки людей в космос и обратно. Как и в случае предыдущих 14 запусков, на этот раз людей на борту не было. Но, проведя в среду обширные предпусковые учения с участием «дублёров», компания отметила, что её первый полёт с экипажем может быть не за горами.

14 апреля ракета New Shepard стартовала с испытательной пусковой площадки Blue Origin в Ван-Хорне, штат Техас, в 12:49 по восточному времени (19:49 по Киевскому времени). Она взлетела на высоту примерно на 65 миль (около 105 км), а затем произошло отсоединение капсулы с испытательным манекеном под названием Mannequin Skywalker. Полёт прошёл успешно.

«Прекрасный запуск и посадка как для капсулы экипажа, так и для ракеты-носителя», — сказала директор Blue Origin по стратегии работы с астронавтами.

После отсоединения капсулы экипажа ракета New Shepard вернулась на землю, активировав при посадке свой единственный двигатель BE-3. При этом она приземлилась на бетонной плите на расстоянии примерно 2 миль (около 3,2 км) от своей стартовой площадки. Между тем, капсула экипажа провела примерно 3 минуты в невесомости, а затем также вернулась на землю примерно через 10 минут после старта. Спуск капсулы был мягким, его замедлили три парашюта, прежде чем она приземлилась в Ван-Хорне.

По словам Blue Origin, эта миссия NS-15 была «этапом проверки транспорта и операций перед полётом астронавтов». Команда из четырех руководителей компании – или «дублёров» – отрепетировала ряд предпусковых процедур на стартовой площадке перед запуском. Программа включала подъём New Shepard на стартовую вышку, посадку в капсулу, закрытие её люка и проверку связи через CAPCOM (капсульный коммуникатор), который будет поддерживать связь с экипажем до и во время полёта. Сотрудники покинули капсулу и стартовую площадку примерно за 15 минут до старта. В тестовую группу входили вице-президент Blue Origin по продажам Клей Моури, вице-президент по юридическим вопросам и нормативно-правовым требованиям Одри Пауэрс, «архитектор New Shepard» Гэри Лай и финансовый директор Blue Origin Сьюзан Кнапп.

Blue Origin не сообщила, когда именно она намерена совершить первый пилотируемый запуск ракеты. Во время трансляции представители компании только сказали, что первый полёт с экипажем произойдет «скоро».

Источник: The Verge