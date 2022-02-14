Бокс-офис: «Смерть на Ниле» с Галь Гадот стала лидером проката, обогнав «Чудаков навсегда»

Фильм студии Twentieth Century Studios «Смерть на Ниле» стал лидером проката в США. Экранизация романа Агаты Кристи с Галь Гадот и Кеннетом Брана в роли Эркюля Пуаро собрала около $33,5 млн по всему миру за первые выходные и $12,8 млн в Северной Америке. Лента не смогла побить рекорд «Убийства в Восточном экспрессе» 2017 года, который за первый уик-энд только в США принес $28,6 млн. Всего же предыдущая экранизация собрала $353 млн.

Кассовые сборы не дотянули до ожидания исследовательской компании Boxoffice Pro, которая предполагала $14,5 млн. сборов за первые выходные.

На втором месте расположились «Чудаки навсегда». Фильм собрал $8 млн., но стоит учитывать, что это вторая неделя проката для детища Джонни Ноксвилла. Также сказалось то, что мужская аудитория фильма следила за Супербоулом и не пошла в кинотеатры.

Третье место у ромкома «Первый встречный» с Дженнифер Лопес и Оуэном Уилсоном. Студия Universal не делала ставки на фильм, запустив его сразу в кинотеатрах и на потоковом сервисе Peacock.

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Еще $7,1 млн. к и так уже внушительной кассе добавил «Человек-паук: Нет пути домой». Кинокомикс от Marvel, занявший четвертое место, на следующей неделе проката попытается побить рекорд «Аватара» Джеймса Кэмерона, собравший внушительные 2,8 млрд. по всему миру.

Пятое место у детектива с Лаймом Нисоном «Игра теней». Далее расположились «Зверопой 2», провальный фильм «Падение Луны», собравший в США за весь прокат всего $15,15 млн., ужастик «Крик», номинированная на Оскар «Лакричная пицца» и «King’s Man: Начало».