«Аватар» благодаря повторному прокату в Китае обошел последних «Мстителей», и вернул себе статус самого кассового фильма в истории

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Благодаря повторному прокату в Китае блокбастер Джеймса Кэмерона, вышедший в 2010 году, снова стал самым кассовым фильмом без учета инфляции, побив рекорд «Мстителей: Финал», который держался с июля 2019 года, а также возглавил китайский и международный прокат.

По итогам минувшего уикэнда «Аватар» за счет перевыпуска в Китае добавил еще 21,1 миллиона долларов в копилку (30% пришлось на залы IMAX), в результате чего общая касса фильма достигла 2,810 миллиарда долларов. Общая касса финальной части саги братьев Руссо оценивается в 2,797 миллиарда долларов.

Блокбастер Джеймса Кэмерона возглавил как китайский, так общемировой прокат. Что примечательно, 11-летняя лента стала первой среди зарубежных релизов, сумевшей пробиться на вершину в 2021 году.

С другой стороны, эта смена лидера носит чисто формальный характер, учитывая, что «Аватаром» теперь, как и «Мстителями», владеет Disney.

Премьера первого сиквела «Аватара» запланирована на середину декабря 2022-го, а затем, по плану, нас ждет еще три части, которые будут выходить с интервалом в два года.