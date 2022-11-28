Большое обновление Proton Mail с массой новых функций и Proton Calendar для iPhone с планировщиком задач будут развернуты в течение 2023 года

Швейцарская компания Proton, ориентированная на конфиденциальность своих программных продуктов и сервисов, анонсировала большое обновление своей почтовой службы Proton Mail и календаря. Хотя компания часто позиционирует себя как полную противоположность Google, она обнародовала насыщенную дорожную карту на ближайшие месяцы, которая включает добавление ряда новых функций, напоминающих работу Gmail.

Будущая Proton Mail предложитсхожие функции категоризации. Как Proton добьется этого, не ставя под угрозу конфиденциальность данных пользователей и не сканируя контент – неизвестно, но компания заявила, что работает над полностью конфиденциальной реализацией, в которой принадлежность к категориям зависит от отправителя.

Gmail уже несколько лет предлагает планирование сообщений, позволяя пользователям настраивать электронные письма для отправки в конкретный день и час – над аналогичной опцией также работают в Proton. Другие новые функции включают в себя напоминания об ответе на сообщение и возможность отложить прочтение до определенного времени. Добавят и блокировку отслеживания электронной почты, чтобы компании или злоумышленники не могли знать, когда электронное письмо было открыто.

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В нынешнем виде поиск в Proton Mail имеет свои ограничения. Поиск содержимого сообщений зарезервирован для платных пользователей премиум-класса. В будущем Proton заявила, что расширит полный поиск сообщений на мобильные приложения. Пользователи смогут искать в содержимом локально сохраненных сообщений.

Также компания готовится к запуску собственного приложения Calendar для iPhone в ближайшие несколько недель, почти через год после того, как оно появилось на Android. В приложении Proton Calendar будет представлен новый 3-дневный и 7-дневный вид, напоминающие Календарь Google. Появится представление «полной повестки дня», отображающее запланированный день срасписанием действий в хронологическом порядке. Календарь позволит пользователям создавать списки дел и преобразовывать задачи в напоминания.

Proton интегрирует почту с недавно запущеным облаком Proton Drive. Например, вложения электронной почты, превышающие лимит ProtonMail в 25 МБ, будут автоматически загружены на Proton Drive и получатель сможет получить доступ к файлу по защищенной ссылке.

В апреле этого года Proton приобрела службу псевдонимов электронной почты SimpleLogin. Платформа позволяет пользователям скрывать свой реальный адрес электронной почты при регистрации в онлайн-сервисах. Proton заявила, что тесно интегрирует функциональность SimpleLogin в Proton Mail.

Для сервисов Proton будет доступен единый вход (SSO) с помощью мобильных устройств – пользователям различных приложений Proton нужно будет войти в систему только один раз, чтобы получить доступ к каждой отдельной службе. В настоящее время эта возможность доступна только через веб-браузер.

Блокировка отслеживания электронной почты появится в Proton Mail в следующем месяце, как и «Календарь» для iPhone. Прочие функции будут развернуты в течение 2023 года.

Источник: TechCrunch