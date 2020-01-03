Разработчики зашифрованной почты ProtonMail представили защищенный календарь ProtonCalendar





Компания Proton Technologies, которая развивает защищенные почтовый и VPN- сервисы ProtonMail и ProtonVPN, запустила бета-тестирование зашифрованного календаря ProtonCalendar. Об этом разработчики рассказали в официальном блоге.

По их словам, ProtonCalendar шифрует на стороне клиента всю конфиденциальную информацию, включая названия событий, описание, местоположение и список их участников. Компания обещает, что благодаря этому никто посторонний, включая команду Proton Technologies, не сможет просматривать записи в календаре пользователей.

Функционально и в плане интерфейса новый сервис, требующий для работы подвязать учетную запись в ProtonMail, почти не отличается от других онлайн-календарей. Пользователи могут создавать, редактировать и удалять события, ставить напоминания и настраивать повтор событий каждый день, неделю или месяц.

Позднее в ProtonCalendar планируется добавить возможность делиться календарем с другими пользователями ProtonMail, а также отправлять приглашения на мероприятия другим людям — включая тех, которые не пользуются защищенной почтой от Proton Technologies. Кроме того, если сейчас ProtonCalendar существует только в веб-версии, в течение года он обзаведется приложениями на iOS и Android. Наконец, разработчики обещают внедрить функцию, которая позволит добавлять в календарь события из входящих сообщений в ProtonMail «в один клик».

Пока ProtonCalendar доступен только для пользователей платной версии ProtonMail, однако в течение года его обещают открыть для всех пользователей защищенной почты. Правда, в компании отмечают, что функционал бесплатной версии онлайн-календаря будет несколько ограничен.

Интересно, что в будущем Proton Technologies планирует запустить еще ряд защищенных альтернатив популярным сервисам: так, непосредственно в записи, посвященной бета-запуску ProtonCalendar, разработчики заодно анонсировали защищенное облачное хранилище ProtonDrive.

«Наша цель — создавать и делать широкодоступными онлайн-продукты, которые служат пользователям, а не эксплуатируют их. Как и ProtonMail, ProtonCalendar ставит конфиденциальность пользователей на первое место. В этом отношении мы полярно противоположны Google. С запуском бета-версии ProtonCalendar мы стали еще на один шаг ближе к тому, чтобы предоставить пользователям, желающим больше контролировать свои данные, набор сервисов, способных в полной мере заменить продукты Google», — подчеркивает Энди Йен, сооснователь и глава Proton Technologies.

VentureBeat пишет, что запуск ProtonCalendar, помимо стремления заменить сервисы Google для обычных пользователей, говорит еще и об амбициях компании в b2b-сфере. Несмотря на то, что Proton Technologies пока не предлагает полноценных корпоративных продуктов для компаний, у нее уже есть нацеленный на бизнес-сектор тариф Professional, в котором, среди прочего, предусмотрена возможность создавать и администрировать на базе одного аккаунта в ProtonMail множество подконтрольных учетных записей, отмечает издание.

Источник: VC