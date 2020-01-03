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Разработчики зашифрованной почты ProtonMail представили защищенный календарь ProtonCalendar

Разработчики зашифрованной почты ProtonMail представили защищенный календарь ProtonCalendar

Разработчики зашифрованной почты ProtonMail представили защищенный календарь ProtonCalendar


Компания Proton Technologies, которая развивает защищенные почтовый и VPN- сервисы ProtonMail и ProtonVPN, запустила бета-тестирование зашифрованного календаря ProtonCalendar. Об этом разработчики рассказали в официальном блоге.

По их словам, ProtonCalendar шифрует на стороне клиента всю конфиденциальную информацию, включая названия событий, описание, местоположение и список их участников. Компания обещает, что благодаря этому никто посторонний, включая команду Proton Technologies, не сможет просматривать записи в календаре пользователей.

Функционально и в плане интерфейса новый сервис, требующий для работы подвязать учетную запись в ProtonMail, почти не отличается от других онлайн-календарей. Пользователи могут создавать, редактировать и удалять события, ставить напоминания и настраивать повтор событий каждый день, неделю или месяц.

Обзор событий на месяц.

Позднее в ProtonCalendar планируется добавить возможность делиться календарем с другими пользователями ProtonMail, а также отправлять приглашения на мероприятия другим людям — включая тех, которые не пользуются защищенной почтой от Proton Technologies. Кроме того, если сейчас ProtonCalendar существует только в веб-версии, в течение года он обзаведется приложениями на iOS и Android. Наконец, разработчики обещают внедрить функцию, которая позволит добавлять в календарь события из входящих сообщений в ProtonMail «в один клик».

Редактирование события.

Пока ProtonCalendar доступен только для пользователей платной версии ProtonMail, однако в течение года его обещают открыть для всех пользователей защищенной почты. Правда, в компании отмечают, что функционал бесплатной версии онлайн-календаря будет несколько ограничен.

Выбор цветовой кодировки для событий в ProtonCalendar.

Интересно, что в будущем Proton Technologies планирует запустить еще ряд защищенных альтернатив популярным сервисам: так, непосредственно в записи, посвященной бета-запуску ProtonCalendar, разработчики заодно анонсировали защищенное облачное хранилище ProtonDrive.

«Наша цель — создавать и делать широкодоступными онлайн-продукты, которые служат пользователям, а не эксплуатируют их. Как и ProtonMail, ProtonCalendar ставит конфиденциальность пользователей на первое место. В этом отношении мы полярно противоположны Google.

С запуском бета-версии ProtonCalendar мы стали еще на один шаг ближе к тому, чтобы предоставить пользователям, желающим больше контролировать свои данные, набор сервисов, способных в полной мере заменить продукты Google», — подчеркивает Энди Йен, сооснователь и глава Proton Technologies.

VentureBeat пишет, что запуск ProtonCalendar, помимо стремления заменить сервисы Google для обычных пользователей, говорит еще и об амбициях компании в b2b-сфере. Несмотря на то, что Proton Technologies пока не предлагает полноценных корпоративных продуктов для компаний, у нее уже есть нацеленный на бизнес-сектор тариф Professional, в котором, среди прочего, предусмотрена возможность создавать и администрировать на базе одного аккаунта в ProtonMail множество подконтрольных учетных записей, отмечает издание.

Источник: VC

  • Количество пользователей запущенного в 2014 году сервиса защищенной почты ProtonMail в настоящее время насчитывает 20 млн человек.
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