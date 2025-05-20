Большое возвращение Meizu — Note 22 4G, mblu 22 и 22 Pro вышли на глобальный рынок

Еще год назад ходили слухи, что Meizu откажется от выпуска мобильных устройств, а вместо этого сосредоточится на искусственном интеллекте. Но после длительного перерыва, когда от компании почти ничего не было слышно, она начала фонтанировать новыми смартфонами. На прошлой неделе Meizu представила модели Note 16 и Note 16 Pro, а теперь поклонникам бренда предлагаются еще три бюджетные новинки — Meizu Note 22 4G, mblu 22 Pro и mblu 22.

Фактически в рамках мероприятия Fly with me компания Meizu выводит на международный рынок все свои последние новинки. В дополнение к пяти смартфонам, также предлагаются два других интересных носимых гаджеты: умные очки StarV View и смарт-кольцо для здоровья StarV Ring2. Сосредоточимся на смартфонах.

Meizu Note 22 4G

Этот смартфон выглядит особенно интересно, поскольку в нем удачно сочетается вполне доступная цена с фишками, которые обычно встречаются в средне-высоком сегменте. Meizu Note 22 4G имеет 6,78-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, а также процессор MediaTek Helio G99. Устройство получило 8 ГБ оперативной памяти, а емкость встроенного хранилища колеблется в диапазоне от 128 ГБ до 1 ТБ.

Основная камера на задней панели имеет сенсор на 108 Мп, а сверхширокоугольная — на 8 Мп. Еще есть фронтальная 32-мегапиксельная камера для автопортретов. Смартфон комплектуется аккумулятором емкостью 5000 мА-ч и поддерживает быструю зарядку мощностью 40 Вт. Есть защита от брызг и пыли по стандарту IP54.

Цена Meizu Note 22 4G колеблется в диапазоне от $180 (8 ГБ + 128 ГБ) до $300 (8 ГБ + 1 ТБ).

Интересно, что существует версия Meizu Note 22 5G, но ее аппаратная часть существенно отличается от 4G-модели. Также есть Note 22 Pro, хотя ему не досталась камера на 108 Мп, как в Note 22 4G.

Meizu mblu 22 Pro

Более доступная версия Meizu mblu 22 Pro получила 6,79-дюймовый IPS-дисплей с разрешением HD+ и частотой обновления 120 Гц. Процессор и конфигурации памяти немного проще. Устройство имеет чип Helio G81 (изготовлен по 12-нм техпроцессу), 4, 6 или 8 ГБ оперативной памяти и хранилище емкостью 128 или 256 ГБ.

Основная камера имеет 50-мегапиксельный главный модуль, а фронтальная — 8-мегапиксельный. В новинке есть стерео динамики, разъем для наушников 3,5 мм, слот для microSD. Батарея также имеет емкость 5000 мА-ч, но мощность зарядки ограничена на уровне 18 Вт. Цена Meizu mblu 22 Pro составляет от $100 (4 ГБ + 128 ГБ) до $130 (8 ГБ + 256 ГБ).

Meizu mblu 22

Это смартфон начального уровня на базе Android Go с ценой ниже $100. Здесь используется 6,79-дюймовый IPS дисплей с частотой 90 Гц и разрешением HD+. За производительность отвечает процессор Unisoc SC9863A (изготовлен по древнему 28-нм техпроцессу). Его дополняют 3 или 4 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ хранилища eMMC 5.1. Есть слот для карт памяти.

Основная камера здесь одиночная и выполнена на базе 13-мегапиксельного сенсора. Фронтальная камера получила 5-мегапиксельный сенсор. Емкость батареи также составляет 5000 мА-ч, однако мощность зарядки еще урезали — до 10 Вт. Цена этой модели составит $80-$90.

Новые мобильные устройства Meizu поступят в продажу в более чем 30 странах.

В компании говорят, что глобальное возвращение — это не просто серия запусков. По словам Чен Ли, руководителя глобального бизнеса Meizu:

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«Наша стратегия All in AI объединяет аппаратное обеспечение, программное обеспечение и сервисы в единую умную экосистему. Мы продолжим создавать новые продукты, которые будут доступными и персонализированными, с учетом привычек пользователей в разных странах и регионах».

Так что планы у Meizu довольно амбициозные. Удастся ли их реализовать, покажет время.

Источник: gsmarena