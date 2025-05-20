Новости Устройства 20.05.2025 в 19:43 comment views icon

Большое возвращение Meizu — Note 22 4G, mblu 22 и 22 Pro вышли на глобальный рынок

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Большое возвращение Meizu — Note 22 4G, mblu 22 и 22 Pro вышли на глобальный рынок

Еще год назад ходили слухи, что Meizu откажется от выпуска мобильных устройств, а вместо этого сосредоточится на искусственном интеллекте. Но после длительного перерыва, когда от компании почти ничего не было слышно, она начала фонтанировать новыми смартфонами. На прошлой неделе Meizu представила модели Note 16 и Note 16 Pro, а теперь поклонникам бренда предлагаются еще три бюджетные новинки — Meizu Note 22 4G, mblu 22 Pro и mblu 22.

Фактически в рамках мероприятия Fly with me компания Meizu выводит на международный рынок все свои последние новинки. В дополнение к пяти смартфонам, также предлагаются два других интересных носимых гаджеты: умные очки StarV View и смарт-кольцо для здоровья StarV Ring2. Сосредоточимся на смартфонах.

Meizu Note 22 4G

Этот смартфон выглядит особенно интересно, поскольку в нем удачно сочетается вполне доступная цена с фишками, которые обычно встречаются в средне-высоком сегменте. Meizu Note 22 4G имеет 6,78-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, а также процессор MediaTek Helio G99. Устройство получило 8 ГБ оперативной памяти, а емкость встроенного хранилища колеблется в диапазоне от 128 ГБ до 1 ТБ.

Велике повернення Meizu — Note 22 4G, mblu 22 та 22 Pro вийшли на глобальний ринок
Смартфон Meizu Note 22 4G

Основная камера на задней панели имеет сенсор на 108 Мп, а сверхширокоугольная — на 8 Мп. Еще есть фронтальная 32-мегапиксельная камера для автопортретов. Смартфон комплектуется аккумулятором емкостью 5000 мА-ч и поддерживает быструю зарядку мощностью 40 Вт. Есть защита от брызг и пыли по стандарту IP54.

Велике повернення Meizu — Note 22 4G, mblu 22 та 22 Pro вийшли на глобальний ринок
Характеристики Meizu Note 22 4G

Цена Meizu Note 22 4G колеблется в диапазоне от $180 (8 ГБ + 128 ГБ) до $300 (8 ГБ + 1 ТБ).

Велике повернення Meizu — Note 22 4G, mblu 22 та 22 Pro вийшли на глобальний ринок
Серия смартфонов Meizu Note 22 / Meizu

Интересно, что существует версия Meizu Note 22 5G, но ее аппаратная часть существенно отличается от 4G-модели. Также есть Note 22 Pro, хотя ему не досталась камера на 108 Мп, как в Note 22 4G.

Meizu mblu 22 Pro

Более доступная версия Meizu mblu 22 Pro получила 6,79-дюймовый IPS-дисплей с разрешением HD+ и частотой обновления 120 Гц. Процессор и конфигурации памяти немного проще. Устройство имеет чип Helio G81 (изготовлен по 12-нм техпроцессу), 4, 6 или 8 ГБ оперативной памяти и хранилище емкостью 128 или 256 ГБ.

Велике повернення Meizu — Note 22 4G, mblu 22 та 22 Pro вийшли на глобальний ринок
Смартфон Meizu mblu 22 Pro

Основная камера имеет 50-мегапиксельный главный модуль, а фронтальная — 8-мегапиксельный. В новинке есть стерео динамики, разъем для наушников 3,5 мм, слот для microSD. Батарея также имеет емкость 5000 мА-ч, но мощность зарядки ограничена на уровне 18 Вт. Цена Meizu mblu 22 Pro составляет от $100 (4 ГБ + 128 ГБ) до $130 (8 ГБ + 256 ГБ).

Велике повернення Meizu — Note 22 4G, mblu 22 та 22 Pro вийшли на глобальний ринок
Характеристики Meizu mblu 22 Pro

Meizu mblu 22

Это смартфон начального уровня на базе Android Go с ценой ниже $100. Здесь используется 6,79-дюймовый IPS дисплей с частотой 90 Гц и разрешением HD+. За производительность отвечает процессор Unisoc SC9863A (изготовлен по древнему 28-нм техпроцессу). Его дополняют 3 или 4 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ хранилища eMMC 5.1. Есть слот для карт памяти.

Велике повернення Meizu — Note 22 4G, mblu 22 та 22 Pro вийшли на глобальний ринок
Смартфон Meizu mblu 22

Основная камера здесь одиночная и выполнена на базе 13-мегапиксельного сенсора. Фронтальная камера получила 5-мегапиксельный сенсор. Емкость батареи также составляет 5000 мА-ч, однако мощность зарядки еще урезали — до 10 Вт. Цена этой модели составит $80-$90.

Велике повернення Meizu — Note 22 4G, mblu 22 та 22 Pro вийшли на глобальний ринок
Характеристики Meizu mblu 22

Новые мобильные устройства Meizu поступят в продажу в более чем 30 странах.

В компании говорят, что глобальное возвращение — это не просто серия запусков. По словам Чен Ли, руководителя глобального бизнеса Meizu:

«Наша стратегия All in AI объединяет аппаратное обеспечение, программное обеспечение и сервисы в единую умную экосистему. Мы продолжим создавать новые продукты, которые будут доступными и персонализированными, с учетом привычек пользователей в разных странах и регионах».

Так что планы у Meizu довольно амбициозные. Удастся ли их реализовать, покажет время.

Meizu не сдается: смартфон Note 16 Pro получил AMOLED 144 Гц и Snapdragon 7s Gen 3 за $200

Источник: gsmarena

Популярные новости

Snapdragon 7 Gen 4 и Xiaomi XRING 01 сошлись «на ринге» в Geekbench — кто победил?
Xiaomi анонсировала собственный процессор XRING 01
Вышел Sony Xperia 1 VII – камерафон со Snapdragon 8 Elite и 2 днями автономности за €1500

Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить