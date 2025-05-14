Meizu не сдается: смартфон Note 16 Pro получил AMOLED 144 Гц и Snapdragon 7s Gen 3 за $200

Meizu в последнее время не часто балует своих поклонников выпусками новых смартфонов. Была даже информация, что компания вообще откажется от выпуска мобильных устройств, а сосредоточится на искусственном интеллекте. Но не так сложилось, как думалось, и Meizu официально представила смартфоны серии Note 16 в Китае.

В новую линейку среднего уровня вошли базовая модель Note 16 и старшая — Note 16 Pro. Модель Meizu Note 16 даже можно назвать бюджетным решением. Этот смартфон получил процессор Unisoc T8200, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенного хранилища. Устройство оснащено 6,78-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Новинка содержит 50-мегапиксельный главный модуль камеры, дополненный 2-мегапиксельным сенсором глубины сцены. Фронтальная камера — 8-мегапиксельная. Смартфон получил батарею емкостью 6600 мА-ч и поддержку быстрой зарядки мощностью 40 Вт. Цена Meizu Note 16 составляет $111, а продажи начнутся с 16 мая.

Улучшенная версия Meizu Note 16 Pro может похвастаться 6,78-дюймовым AMOLED дисплеем с разрешением 2750×1224 пикселя, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 1600 нит. Панель покрывает 100% цветового пространства DCI-P3 и поддерживает частоту опроса сенсора до 2160 Гц. Устройство получило более мощный процессор Snapdragon 7s Gen 3, 8 или 16 ГБ оперативной памяти и встроенное хранилище емкостью 256 или 512 ГБ. Смартфон поддерживает сети 5G.

Устройство также оснащено двойной основной камерой. В дополнение к 50-мегапиксельному главному модулю доступен 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль. Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп. Батарея имеет несколько меньшую емкость — 6200 мА-ч. Однако поддерживается более быстрая зарядка мощностью 80 Вт. Беспроводной зарядки, к сожалению, нет. Среди дополнительных возможностей: встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев, стереодинамики, защита от воды и пыли по стандарту IP68.

Цена Meizu Note 16 Pro составляет:

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8/256 ГБ — $208

16/512 ГБ — $291

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Источник: notebookcheck