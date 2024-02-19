Meizu уходит с рынка смартфонов — вместо этого будет инвестировать в искусственный интеллект

Meizu Technology по примеру LG сворачивает свой бизнес смартфонов (а точнее то, что от него осталось) — в прошлом один из крупнейших производителей смартфонов, сейчас принадлежащий китайскому автопроизводителю Geely, заявившийчто будущее за искусственным интеллектом и будет инвестировать «все в ИИ».

Согласно сообщению на Weiboкоманда разработчиков интерфейса FlymeOS после реструктуризации начнет работать над новыми устройствами-терминалами с искусственным интеллектом, которые будут опираться на ведущие (доступные глобально) модели искусственного интеллекта, такие как Open AI.

Meizu заложила фундамент многотерминального опыта с анонсом Flyme Auto — информационно-развлекательной системы для автомобилей Geely, включая Polestar и Lotus, которая легко подключается к устройствам на FlymeOS 10, таким как недавние флагманы Meizu 20 и Meizu 21.

Председатель совета директоров и гендиректор Xingji Meizu Group Шен Цзюй, жизненный цикл смартфонов растет и пользователи сейчас обновляют устройства в среднем раз в 4 года. Он считает, что новые игроки сейчас предлагают примерно одинаковые возможности с точки зрения производительности, плавности работы интерфейса, фото/видео и программных особенностей. Именно поэтому Meizu решила не выпускать Meizu 21 Pro, Meizu 22 и Meizu 23.

На самом деле Meizu давно выбыла из игрыпоэтому сейчас компания формализовала текущую ситуацию — это, если говорить о поддержке устройств за пределами Китая, ведь Meizu покинула международную арену много лет назад. В то же время Meizu обещает в дальнейшем поддерживать актуальные модели смартфонов и сохранить имеющиеся офлайн-магазины в Китае.

Новая мобильная ОС Meizu, оптимизированная к новой эре ИИ, должна выйти до конца 2024 года, а вместе с ней дебютирует и первое устройство с искусственным интеллектом. Никакой конкретики пока нет и интересно, что Meizu до сих пор остается в топе самых популярных брендов и смартфонов в Украине. Кто еще — рассказывали в недавней статье, посвященной анализу изменений на рынке смартфонов в Украине с начала войны.

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