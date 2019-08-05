«Большой брат» следит за тобой: Система ИИ от «Слуги народа» будет выявлять «неправильные» голосования депутатов ВРУ





В рамках грядущей диджитализации всей страны, победившая на минувших парламентских выборах партия «Слуга народа» хочет запустить в Верховной раде Украины (ВРУ) систему для контроля процесса голосований депутатами. Как заявил недавно избранный депутат от «Слуги народа» Давид Арахамия, его партия намерена использовать специальное ПО с применением технологий искусственного интеллекта, чтобы отслеживать аномалии при голосованиях народных депутатов. Всё это будет сделано во избежание политической коррупции.

«Будут, наверняка, попытки коррупции в группах. Есть такие традиции парламентские. Наша задача – с ними бороться. Искусственный интеллект должен их выловить», — заявил Давид Арахамия.

Он отметил, что формирование во фракции групп народных депутатов по интересам – это естественный процесс, а технологии искусственного интеллекта помогут избежать «рисковых групп».

«В парламенте есть вероятность появления групп влияния. Это динамическая картина. Сегодня 5, 7, потом – 20 человек. И мы за этим можем не уследить. Поэтому применяем такую технологию», — уточнил будущий народный депутат.

Также Давид Арахамия рассказал, как будет работать новая система. По его словам, система непрерывно анализирует голоса депутатов, все результаты голосования. При этом она выявляет устоявшиеся модели и все аномалии в этих моделях, которые она тут же обозначает.

«Условно говоря, вы два месяца голосовали так, а потом внезапно девять человек голосуют по немножко другому сценарию. Не в том смысле, что не все, как один, а отличаемо от обычного. Она (система) подсвечивает и говорит: вот эти люди, разбирайтесь. Она не классифицирует причину. А указывает на аномалию. А теперь бери и работай с этой аномалией», — рассказал он.

По словам Давида Арахамия, в команде назвали эту систему «Большой брат». Однако он не уточнил, какая компания занимается разработкой и реализацией проекта, и когда она будет готова для использования. Логично предположить, что её постараются запустить к открытию первого заседания девятого созыва ВРУ, которое должно состояться не позже 9 сентября 2019 года.

Источник: «Интерфакс-Украина»