Кто-то уже "пощупал" ИИ Claude Mythos: Anthropic проводит расследование

Anthropic заявила о несанкционированном доступе к своей флагманской модели ИИ Claude Mythos.





Сейчас компания занимается расследованием этого инцидента. В этом месяце доступ к передовой модели был ограничен 40 крупными техкомпаниями, чтобы они могли устранить уязвимости в сфере кибербезопасности в собственных продуктах до того, как ими смогут воспользоваться киберпреступники. По данным Bloomberg, небольшая группа пользователей из частного онлайн-форума в Discord получила доступ к Claude Mythos через компьютерную систему, предназначенную для внешних поставщиков Anthropic.

«Мы расследуем сообщение о несанкционированном доступе к Claude Mythos Preview через одну из сторонних сред», — сообщил журналистам AFP представитель Anthropic.

Отмечается, что доступ к ИИ был получен различными способами. В частности, один из пользователей имел доступ, поскольку сотрудничал с Anthropic по контракту. Компания сотрудничает с небольшим кругом поставщиков, которые оказывают помощь в разработке.

Собеседник Bloomberg также подчеркнул, что группа лиц, получивших доступ к Mythos, заинтересованы в экспериментах с новыми моделями, а не в совершении киберпреступлений. По его словам, группа не ставила задачи, связанные с кибербезопасностью, модели Mythos, стремясь вместо этого пробовать такие задачи, как создание простых веб-сайтов. Кроме этого эти лица также имеют доступ к другим еще не выпущенным моделям ИИ от Anthropic.





Anthropic отказалась от широкого релиза Mythos из-за чрезвычайной способности этой модели выявлять ранее неизвестные уязвимости безопасности, которые существовали в течение многих десятилетий. Между тем Anthropic подозревают в завышении возможностей их передовой системы на фоне жесткой конкуренции с OpenAI.

Ранее мы писали, что Anthropic пытается заглушить скандал вокруг случайной утечки 512 000 строк исходного кода Claude Code

Источник: Bloomberg