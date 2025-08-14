Боссы Кремниевой долины платят до $50 000 за выращивание "умных" младенцев, — WSJ

Руководители технологических компаний Кремниевой долины облюбовали новую услугу генетического скрининга, которая тестирует IQ эмбрионов и якобы позволяет клиентам получить более «умных» детей.

Стоимость такой услуги существенно варьируется: к примеру стартап Nucleus Genomics предлагает ее за $6 000, тогда как тестирование от Herasight обойдется до $50 000. При этом последнюю недавно расхваливал в соцсетях сам Илон Маск, один из самых многодетных родителей в техноотрасли.

Полигенный скрининг эмбрионов (PES) — это услуга, которая пока доступна только коммерчески и тестирует эмбрионы на сложные состояния, признаки и риски, связанные с распространенными заболеваниями, такими как диабет, рак и психические расстройства среди других, а также на такие признаки, как рост и коэффициент интеллекта (IQ), согласно данным Национальных институтов здравоохранения.

В интервью The Wall Street Journal, местная «сваха» Дженнифер Доннелли, берущая за свои услуги до полумиллиона долларов, рассказывает, что все больше технических руководителей ищут «умных» партнерш, чтобы создать надлежащее потомство.

«Сейчас у меня есть один, два, три генеральных директора технологических компаний, и все они предпочитают Лигу плюща», — говорит Доннелли.

Одна из таких «технологических пар», Симона и Малкольм Коллинзы, зачали четырех детей с помощью ЭКО и использовали Herasight для анализа некоторых эмбрионов. Женщина снова беременна, и на этот раз выбирали «оптимальный» эмбрион с низким уровнем риска к раку и высокими шансами на «исключительно высокий интеллект». Коллинзы планируют назвать ребенка Текс Демейзон, где вторая часть имени взята из научно-фантастического романа «Surface Detail» Иена Бэнкса в честь аватара военного корабля.

Другая пара инженеров из Кремниевой долины создала спецсистему в электронной таблице Google, где оценивала важность каждого из пунктов генетического анализа. В конце концов их дочь была зачата с третьим по рейтингу прогнозируемым IQ и самым высоким общим баллом.

«Это замечательный научно-фантастический сюжет: богатые люди генетически создают суперкасту, которая берет власть, а остальные из нас — проли», — говорит директор Центра права и биологических наук Стэнфордского университета Хэнк Грили с отсылкой к роману Джорджа Оруэлла «1984», где термин «проли» используется для обозначения беспартийного пролетариата.

Очевидно, у этих процедур есть и критики, которые среди прочего сетуют на ограниченность доступа к тестированию только «кругом богачей». Эксперты же тревожатся за непредсказуемые последствия, поскольку черты, которые некоторые родители не хотели бы видеть у своих детей, могут возникнуть вместе с подбором высокого IQ.

«Если вы выбираете эмбрион, который, по вашему мнению, имеет самый высокий IQ, вы также можете непреднамеренно выбрать эмбрион с самым высоким риском расстройства аутистического спектра», — говорят генетики Гарварда.

Ранее ITC писал о новом тренде из Сан-Франциско, где местные предприниматели и айтишники повсеместно носят с собой ИИ-диктофоны для записи разговоров, а также о противоречивой практике работы в Кремниевой долине, которая перенимает запрещенный в Китае режим «996».