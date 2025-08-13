McDonald's вместо IT: студенты-программисты в США не могут найти работу по специальности

В начале 2010-х годов миллиардеры, боссы технокомпаний и даже политики призывали молодежь изучать программирование, как гарантию для трудоустройства в будущем и получения «шестизначных» зарплат. Однако все эти советы не учли появления ИИ и его влияния на IT-отрасль, которая сейчас сталкивается с многочисленными увольнениями.

The New York Times опросил 150 студентов-программистов в США и обнаружил, что после выпуска им приходится устраиваться не по специальности — в основном в отрасль продаж или общественного питания.

«Риторика заключалась в том, что если вы просто научитесь программировать, будете упорно работать и получите диплом, то сможете получить шестизначную начальную зарплату», — говорит выпускница Манаси Мишра, которая выросла вблизи Кремниевой долины и прекрасно помнит призывы руководителей технокомпаний в соцсетях к обучению компьютерному программированию.

Фастфуд и продажи вместо IT

Мишра самостоятельно создала свой первый веб-сайт еще в начальной школе, прошла углубленный курс информатики в старшей и получила соответствующую специализацию в колледже. Однако после выпуска и года поисков стажировок, она так и не получила ни одного предложения. В конце концов с июля она начала работать продавцом в технологической компании.

25-летний Зак Тейлор, поступил на факультет информатики в Университете штата Орегон в 2019 году — во времена, когда казалось, что вакансий в техноотрасли более чем достаточно. На момент выпуска в 2023-м он подался на 5762 вакансии, был приглашен на 13 собеседований и не получил ни одного предложения на полный рабочий день.

«Трудно найти мотивацию продолжать подавать заявки», — говорит парень.

В этом году Тейлор подался в McDonald’s, чтобы заработать хоть что-то на жизнь, но ему отказали из-за «нехватки опыта». Сейчас он получает пособие по безработице.

А что статистика?

По данным Ассоциации вычислительных исследований, которая ежегодно собирает данные примерно из 200 университетов, в прошлом году количество студентов в отрасли IT в США превысило 170 000, что вдвое больше показателей 2014 года.

Между тем отчет Федерального резервного банка Нью-Йорка показывает, что среди выпускников колледжей в возрасте от 22 до 27 лет, именно студенты компьютерных наук и компьютерной инженерии сталкиваются с самым высоким уровнем безработицы — 6,1% и 7,5% соответственно. Это почти вдвое больше уровня безработицы среди недавних выпускников биологических и искусствоведческих специальностей.

И снова искусственный интеллект

Основная проблема для выпускников заключается в том, что технологические компании активно внедряют ассистентов по кодированию на основе ИИ, что уменьшает потребность в найме младших инженеров-программистов. Тенденция очевидна в центре Сан-Франциско, где реклама на билбордах с инструментами искусственного интеллекта, такими как CodeRabbit, обещает отладку кода быстрее и лучше, чем люди.

Впрочем, проблема может обойти студентов следующих поколений, поскольку многие университеты внедряют курсы с использованием инструментов кодирования с ИИ — новейшие навыки, которых сейчас требуют в технокомпаниях. Microsoft, к примеру, недавно заявила, что направит $4 млрд на финансирование обучения студентов и работников искусственному интеллекту. Почти в то же время, когда уволила 9000 сотрудников.