Осторожно, вас записывают: жители Сан-Франциско все чаще носят ИИ-диктофоны, фиксирующие их разговоры в течение дня

ИИ-диктофоны — новый тренд среди айтишников и бизнесменов Сан-Франциско. Устройства носят на все встречи в течение дня для записи важных и не очень разговоров.

Из очевидных минусов здесь то, что собеседники не всегда могут быть в курсе того, что разговор записывается. Хотя большинство устройств мигают во время активации, согласно The San Francisco Standard, они довольно часто замаскированы под украшения — модные подвески от Limitless или незаметные запонки Plaud, тогда как устройство компании Bee похоже на браслет Fitbit.

В то же время есть программы для записи, которые тихо работают в фоновом режиме смартфонов или ноутбуков, по типу Cluely, Granola или новой функции ChatGPT Record от OpenAI.

«Думаю, следует ожидать, что нас будут записывать постоянно», — говорит изданию партнер венчурной компании Urban Innovation Fund Клара Беннер. «Конечно, это ужасный образ жизни».

При этом, популярность устройств обусловлена и тем, что они имеют достаточно невысокую цену:

Стартап Plaud просит за свое устройство или же «суперконсультанта с ИИ» $159;

Подвеска Limitless стоит $199 + годовая подписка $50;

Compass предлагает свои устройства за $99 и $168 соответственно.

Для чего людям ИИ-диктофоны?

Люди, которые пользуются этими устройствами, говорят, что они помогают им всегда «быть в курсе событий» и «передавать ИИ на аутсорс ненужную ежедневную рутину».

«Вы встречаете более 10 человек, поэтому лучше задокументировать это, чтобы вы помнили», — сказал основатель портативного устройства для записи на основе ИИ Buddi Анит Патель, когда комментировал встречу с коллегами на пикнике. Он уточняет, что разрешение на запись «просто предполагается».

Джефф Уилсон, венчурный инвестор и сооснователь No Cap, стартапа, поддерживаемого Y Combinator, на этой же встрече надел ИИ-кулон Limitless и про запас имел очки Meta Ray-Ban в футляре. Рядом с ним сидел Пэт Сантьяго, основатель стартапа Accelr8, который нацепил кулон Buddi, который обычно использует для сбора информации на нетворкинговых вечеринках и презентациях.

«Искусственный интеллект может увидеть закономерности, которые мы игнорируем», — говорит Сантьяго.

Хотя многие работники офисов, где эти устройства стали нормой, переживают о том, что каждый случайный комментарий будет зафиксирован в стенограмме от искусственного интеллекта. Юристы тем временем предупреждают, что это лишь вопрос времени, когда за аудиофайлы, записанные без согласия, придется отвечать в суде.

«Я знаю венчурного капиталиста, который записывает все личные встречи на часы, не уведомляя других участников встречи», — добавляет Бреннер. «Это вторжение в частную жизнь, и я решительно не одобряю этого».

А что говорит закон?

Правила относительно разрешения на запись различаются в зависимости от штата. Калифорния требует от всех участников конфиденциального разговора дать четкое согласие, прежде чем их запишут, в ситуациях, когда есть «разумное ожидание конфиденциальности».

«Вы потенциально можете быть привлечены к уголовной ответственности, если записываете разговор, а все стороны не дали на это согласия», — говорит Кэтрин Крамп, эксперт по технологическому праву Калифорнийского университета в Беркли.

В то же время производители устройств рассчитывают на так называемую «серую зону». Патель говорит, что его устройство Buddi транскрибирует, но не записывает аудио именно по этой причине.

«Если эти придурки носят действительно очевидные устройства, которые четко сигнализируют о том, что они записывают ваш разговор, это может считаться согласием», — сказал Крис Хуфнагл, директор факультета Центра права и технологий Беркли.

Учитывая все наблюдения и комментарии, кажется, что провальный AI Pin просто вышел не в то время. И у HP, которая перехватила большую часть активов компании-разработчика Humane, есть шансы подзаработать на ИИ. Если, конечно, законодатели не помешают.