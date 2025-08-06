Привет, 996: ИИ-стартапы переходят на противоречивую практику Китая с 72-часовой рабочей неделей

ИИ-стартапы Кремниевой долины все чаще заставляют работников переходить на противоречивую модель работы из Китая, известную как «996». Это довольно жесткий график, который требует работать 72 часа в неделю, с 9:00 до 21:00 в течение шести дней.

Практика, ранее популярная в Китае, была официально запрещена в стране из-за опасений относительно эксплуатации работников и влияния на состояние здоровья. Однако на фоне ИИ-гонки, ей понемногу начинают подражать некоторые американские стартапы из Кремниевой долины.

Одна из таких фирм под названием Rilla опубликовала вакансии, где отметила, что кандидаты должны подаваться только в том случае, если готовы работать 70+ часов в неделю. Босс стартапа отмечает, что ориентируется на «поколение зумеров», которое выросло на историях о Стиве Джобсе и Билле Гейтсе, которые посвятили жизнь компаниям, изменившим мир. Почти весь штат Rilla, который состоит из 80 человек, уже работает по графику 996.

Лидеры отрасли довольно часто публично высказывались в поддержку подобных моделей. Соучредитель Google Сергей Брин рекомендовал 60-часовую рабочую неделю для команд, работающих над проектом Gemini AI, так же Илон Маск и Марк Цукерберг подчеркивали важность продуктивности, причем первый после покупки Twitter заставлял работников принять «жесткую» рабочую культуру с ночевками в офисе или же покинуть компанию.

Отчасти причина такого напряженного графика — желание конкурировать с Китаем в глобальной гонке искусственного интеллекта. Особенно после того, как стартап DeepSeek выпустил модель, которая обвалила акции таких гигантов как Nvidia из-за «экономности» обучения.

Возрождение графика 996 в США и Европе вызывает широкие дебаты в отрасли. Несмотря на то, что иногда без этого компаниям трудно оставаться на плаву, некоторые руководители предупреждают о рисках выгорания работников, и как следствие — провалы стартапов.

«Выгорание является одной из трех главных причин провала предприятий на ранних стадиях. Это буквально плохая причина для инвестирования», — пишет генеральный партнер Balderton Capital Айви Миллер в LinkedIn.

Тем временем основатель фонда 20VC Гарри Стеббингс призвал европейские компании «повысить интенсивность», учитывая новации в работе Кремниевой долины.

«Семь дней в неделю — это необходимая скорость для победы сейчас. Нет места для ошибок. Вы соревнуетесь не со случайной компанией в Германии, а с лучшими в мире».

Источник: Wired, Fortune