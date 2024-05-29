Брак по видеосвязи в приложении «Дія» — Минцифры приглашает на бета-тест

Министерство цифровой трансформации Украины запустило бета-тест брака онлайн в приложении «Дія». Услуга пригодится тем молодоженам, которые не имеют возможности зарегистрировать брак обычным образом из-за войны.

К тестированию приглашают пары совершеннолетних граждан Украины, которые имеют ID-карту или загранпаспорт в «Дія», верифицированный налоговый номер, неженаты или официально разведены. Фактически они получат статус «первых в мире цифровых невест». По ссылке можно зарегистрироваться на тест и оставить фидбек.

«На очереди — первый официальный брак по видеосвязи в мире. Несколько кликов — и вы подали заявление о браке, провели церемонию и поженились прямо в смартфоне. Это особенно важно для пар, которые из-за войны не могут быть рядом», — говорится в сообщении министерства.

Услугу заключения брака через приложение «Действие» анонсировал министр Михаил Федоров в начале февраля 2024 года. Онлайн-регистрация заявлений на брак доступна с конца февраля, и за это время зарегистрировано более 25 000 заявлений.