Новости Софт 29.05.2024 в 19:03 comment views icon

Брак по видеосвязи в приложении «Дія» — Минцифры приглашает на бета-тест

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Андрій Русанов

Автор сайта

Брак по видеосвязи в приложении «Дія» — Минцифры приглашает на бета-тест

Министерство цифровой трансформации Украины запустило бета-тест брака онлайн в приложении «Дія». Услуга пригодится тем молодоженам, которые не имеют возможности зарегистрировать брак обычным образом из-за войны.

К тестированию приглашают пары совершеннолетних граждан Украины, которые имеют ID-карту или загранпаспорт в «Дія», верифицированный налоговый номер, неженаты или официально разведены. Фактически они получат статус «первых в мире цифровых невест». По ссылке можно зарегистрироваться на тест и оставить фидбек.

«На очереди — первый официальный брак по видеосвязи в мире. Несколько кликов — и вы подали заявление о браке, провели церемонию и поженились прямо в смартфоне. Это особенно важно для пар, которые из-за войны не могут быть рядом», — говорится в сообщении министерства.

Услугу заключения брака через приложение «Действие» анонсировал министр Михаил Федоров в начале февраля 2024 года. Онлайн-регистрация заявлений на брак доступна с конца февраля, и за это время зарегистрировано более 25 000 заявлений.


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