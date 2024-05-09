На портале «Дія» зарегистрировано 25 000+ заявлений о браке — 53% подали женщины

В феврале после 4-х месяцев бета-тестирования на портале «Дія» стала доступной услуга подачи заявления на регистрацию брака — и на сегодня 25 000+ молодоженов уже ею воспользовались.
53% заявлений подавали женщины, а больше всего обращений фиксировали в Киеве, Львовской и Одесской областях.
Кроме подачи самого заявления через портал «Дія» можно выбрать место, дату и формат церемонии.
Как воспользоваться услугой?
- Авторизуйтесь на портале «Дія»
- Нажмите Услуги → Семья → Заявление о браке
- Заполните заявление и выберите детали церемонии
- Оплатите административный сбор удобным способом и подпишите электронной подписью
- Далее ваша половинка получит ссылку на заявление по электронной почте. Он или она должна также подписать его с КЭП
Подача обращения занимает не более 15 минут, а сам ЗАГС должен обработать его в течение одного рабочего дня и отправить заявителю результат рассмотрения.
Ранее была анонсирована и услуга дистанционного брака в «Дії» — онлайн по видеосвязи.
- Украинский электронный сервис государственных услуг запустили в 2019 году, а через годофициально заработало отдельное мобильное приложение «Дія» — который уже пересек отметку в 20 млн уникальных пользователей(немалая часть пришла именно за время полномасштабного вторжения — если в феврале 2022-го насчитывалось 14 млн, то уже в мае 2023-го — 19 млн).
- В декабре прошлого года приложение получило новый дизайн, а недавно Кабмин поддержал открытие его исходного кода. Среди других планов на 2024 год — запуск Дія.Офіс, отдельного сервиса для госслужащих, а также образовательного приложения Мрія с использованием технологий искусственного интеллекта.