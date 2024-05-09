На портале «Дія» зарегистрировано 25 000+ заявлений о браке — 53% подали женщины

В феврале после 4-х месяцев бета-тестирования на портале «Дія» стала доступной услуга подачи заявления на регистрацию брака — и на сегодня 25 000+ молодоженов уже ею воспользовались.

53% заявлений подавали женщины, а больше всего обращений фиксировали в Киеве, Львовской и Одесской областях.

Кроме подачи самого заявления через портал «Дія» можно выбрать место, дату и формат церемонии.

Как воспользоваться услугой?

Авторизуйтесь на портале «Дія»

Нажмите Услуги → Семья → Заявление о браке

Заполните заявление и выберите детали церемонии

Оплатите административный сбор удобным способом и подпишите электронной подписью

Далее ваша половинка получит ссылку на заявление по электронной почте. Он или она должна также подписать его с КЭП

Подача обращения занимает не более 15 минут, а сам ЗАГС должен обработать его в течение одного рабочего дня и отправить заявителю результат рассмотрения.

Ранее была анонсирована и услуга дистанционного брака в «Дії» — онлайн по видеосвязи.