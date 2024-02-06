Без повесток и выборов, но с браком по видеосвязи — «Дія» анонсировала новые услуги в свое 4-летие

Вицепремьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал в эфире телемарафона услугу заключения брака онлайн через приложение «Дія».

Услуга, по словам Федорова, заработает «в скором времени» и будет использовать видеосвязь — но другие подробности пока не предоставили.

«Можно будет просто жениться в «Дії» по видео. Это будет достаточно технологично. Я не буду делать спойлеры, но там будет много интересных элементов этого процесса», — пояснил глава Минцифры, отметив, что услуга, в частности, станет полезной для военных.

Также Федоров в очередной раз напомнил, что через «Дію» не планируют проводить выборы или раздавать повестки.

Украинский электронный сервис государственных услуг запустили в 2019 году, а через год официально заработало отдельное мобильное приложение «Дія», которое сегодня, кстати, празднует свое 4-летие и уже пересекло отметку в 20 млн уникальных пользователей (немалая часть пришла именно за время полномасштабного вторжения — если в феврале 2022-го насчитывалось 14 млн, то уже в мае 2023-го — 19 млн).

В декабре прошлого года приложение получило новый дизайн, а вскоре Минцифры обещает открыть его исходный код Среди других планов на 2024 год — запуск «Дія.Офіс», отдельного сервиса для госслужащих, а также образовательного приложения «Мрія» с использованием технологий искусственного интеллекта.