Британцы показали концепт гоночного электромобиля Lotus E-R9 с четырьмя электродвигателями, сменной батареей и изменяющим форму корпусом





Британский автопроизводитель Lotus представил свежий концепт гоночного электромобиля E-R9, который демонстрирует, как могут выглядеть участники гонок на выносливость «24 часа Ле-Мана» в сезоне 2030 года.

Концепт Lotus E-R9 в стильном черно-золотом исполнении разработан подразделением Lotus Engineering, E-R обозначает Endurance Racer, а «9» является знаковым номером для спортивного наследия бренда. Заостренная клиновидная форма корпуса вдохновлена современными истребителями, так же, как и в случае военных самолетов, используется активная «изменяемая геометрия» панелей кузова (а не только спойлеров), которая меняет аэродинамические характеристики электромобиля во время гонки для лучшей управляемости. Интересно, что болид может менять форму корпуса по команде водителя из кабины или же в автоматическом режиме — основываясь на показаниях датчиков и параметрах движения

Гоночный электромобиль Lotus E-R9 приводится в движение четырьмя электродвигателями, каждый из которых отвечает за свое колесо, что в свою очередь позволяет использовать технологию вектора крутящего момента (аналогичная используется в новой модели Lotus Evija).

Так как технологии активно развиваются, создатели Lotus E-R9 не стали озвучивать мощность электродвигателей и объем батарей, но заверили, что будут использовать самые актуальные в 2030 году решения. В любом случае, для 24-часовой гонки на выносливость не хватит емкости даже аккумуляторов будущего, поэтому разработчики предусмотрели систему быстрой замены блока батарей («hot-swap»).

Источник: Autocar, Lotus