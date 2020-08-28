Британцы выпустили «детский» электромобиль Aston Martin DB5 Junior стоимостью от $46,000

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Совсем недавно мы рассказывали о компактном классическом электромобиле Bugatti Baby II, а теперь аналогичную модель решил представить британский бренд. Модель Aston Martin DB5 Junior создана совместно компаниями Aston Martin и The Little Car Company, она представляет собой точную копию одноименного классического автомобиля в масштабе 2/3.

Электромобиль получился 3 метра длиной и 1,1 метра шириной, в нем используются 10-дюймовые колеса, так что при желании в кабине этого кабриолета может поместиться не только ребенок, но и взрослый. Вес Aston Martin DB5 Junior составляет всего 270 кг благодаря ячеистой алюминиевой основе и композитному кузову. Электродвигатель на задней оси мощностью 5 кВт / 6,7 л.с. разгоняет модель почти до 50 км/ч (30 миль/ч).

Комплект батарей на 1,8 кВтч спрятан под капотом, полного заряда хватает на 16-32 км (10-20 миль) в зависимости от стиля езды. По желанию заказчика можно добавить вторую батарею той же емкости, удвоив запас хода. Батареи съемные, так что при желании их можно быстро поменять на заряженные. Приборная доска и отделка салона повторяют оригинал.

В электромобиле Aston Martin DB5 Junior можно выбрать три режима езды: Novice (1 кВт /19 км/ч), Expert (5 кВт / 48 км/ч), Race (характеристики синхронизируются с другими моделями Little Car Company для честных соревнований). Для самых требовательных клиентов подготовили «горячую» версию Aston Martin DB5 Vantage Junior с четвертым режимом, который вдвое увеличивает мощность до отметки 10 кВт / 13,4 л.с. и батареей удвоенной емкости с запасом хода 32-64 км (20-40 миль).

Стоимость стандартной версии Aston Martin DB5 Junior стартует с отметки £35,000 ($46,700) плюс налоги, версия DB5 Vantage Junior обойдется в £45,000 ($60,000) плюс налоги и выше. Производство электромобилей стартует в Великобритании в 2021 году.

Источник: Motor1, Aston Martin