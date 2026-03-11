Иск против Sony PlayStation: геймеры претендуют на £2 млрд компенсации

В Великобритании начался масштабный судебный процесс против компании SONY, которую обвиняют в злоупотреблении доминирующим положением на рынке цифровых игр для PlayStation. Истцы утверждают, что из-за контроля над магазином PlayStation Store компания годами завышала цены на игры и внутриигровой контент.





Если иск удовлетворят, британские геймеры могут получить около £2 млрд компенсации. Иск подала защитница прав потребителей Алекс Нилл от имени пользователей PlayStation в Великобритании. Дело рассматривает Competition Appeal Tribunal в Лондоне.

Истцы утверждают, что SONY фактически контролирует цифровые продажи игр на своих консолях, ведь единственным официальным магазином для покупки цифровых игр и дополнительного контента является PlayStation Store.

Из-за этого компания может устанавливать собственные правила для разработчиков и издателей. В частности, им приходится платить примерно 30% комиссии за продажу игр в магазине. По мнению истцов, такая модель привела к завышенным ценам для пользователей. По их оценкам, цифровые версии игр иногда стоили примерно на 20% дороже, чем физические копии.





«Мы считаем, что геймеры в Великобритании заплатили слишком много и должны получить часть этих денег обратно. SONY использует свое доминирование на рынке, чтобы устанавливать несправедливые цены на цифровые игры и контент. Этот иск призван прекратить такое поведение и обеспечить компенсацию для миллионов людей, которых это задело» — заявила Алекс Нилл.

По ее словам, дело имеет целью не только компенсацию, но и изменение практики ценообразования.

Иск подан в формате коллективного (class action). Это означает, что все потенциальные пострадавшие автоматически включены в дело, если не отказались от участия. Речь идет о людях, которые проживали в Великобритании и покупали цифровые игры или дополнительный контент в PlayStation Store в период с августа 2016 года по февраль 2026 года. В целом это примерно 12,2 млн пользователей PlayStation.

Если суд примет сторону истцов, общая сумма компенсации может составить около £1,97 млрд, а средняя выплата для одного пользователя — примерно £162.

SONY отрицает обвинения и считает свою модель цифровой дистрибуции оправданной. В судебных документах компания заявляет, что разрешение сторонних магазинов для загрузки игр на консолях PlayStation может создать риски для безопасности и конфиденциальности пользователей. Также в компании отмечают, что комиссия в 30% является типичной для индустрии цифровых платформ.

Споры вокруг комиссий цифровых магазинов уже не раз становились предметом судебных разбирательств. Например, в прошлом году британский суд обязал APPLE выплатить £1,5 млрд компенсации пользователям App Store из-за нарушения антимонопольного законодательства. В том деле также шла речь о 30-процентной комиссии, которую разработчики платят за продажу приложений.

Судебное разбирательство дела против SONY началось 10 марта и, по предварительным оценкам, может продлиться около девяти недель.

Отметим, что это один из крупнейших коллективных исков против технологической компании в Великобритании. Его результат может повлиять не только на SONY, но и на правила работы цифровых магазинов во всей игровой индустрии.

Источники: Sky News, Playstation You Owe Us, Reuters