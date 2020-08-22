Британская компания Lunaz построит 30 электромобилей на основе классических Rolls-Royce Silver Clouds и Phantoms по цене от $500 тыс. и выше

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Британская компания Lunaz из Сильверстоуна объявила о выпуске партии из 30 электромобилей на основе классических моделей Rolls-Royce Phantoms и Silver Clouds.

В качестве основы будут использованы ДВС-экземпляры вышеупомянутых моделей, которые бережно восстановят и модифицируют. При этом автомобили получат не только электрическую платформу, но и полный набор современных аппаратных и программных улучшений.

Специалисты компании установят новые подвеску, тормоза и рулевое управление, а также современные климат-контроль и инфотейнмент-систему с поддержкой навигации, а также Wi-Fi и Bluetooth. При этом свежие решения будут интегрированы в интерьер максимально бережно, чтобы не нарушить классический вид моделей.

Мощность электрических двигателей не озвучивается (по всей видимости она традиционно «достаточная»), а вот объем батарей и запас хода в Lunaz огласили. В более крупную модель Rolls-Royce Phantoms установили аккумуляторы емкостью на 120 кВтч, а в Rolls-Royce Silver Cloud — емкостью 80 кВтч, при этом обе смогут проехать от полного заряда более 480 км (300 миль).

Стоимость электромобиля Rolls-Royce Silver Cloud от Lunaz стартует с отметки $460,000 (£350,000), Rolls-Royce Phantoms — с отметки $660,000 (£500,000).

Источник: Electrek