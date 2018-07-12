Broadcom покупает разработчика ПО CA Inc за $18,9 млрд

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Компания Broadcom анонсировала сделку по покупке американского разработчика программного обеспечения CA Inc. Тем самым компания стремится расширить привычный для себя полупроводниковый бизнес.

Отметим, всего несколько месяцев назад президент США Дональд Трамп заблокировал сделку по покупке компанией Broadcom американского производителя чипов Qualcomm, аргументируя это защитой национальных интересов. С тех пор Broadcom перенесла свою штаб-квартиру из Сингапура в США, чем вывела себя из-под надзора Комитета по иностранным инвестициям, который контролирует международные сделки, потенциально угрожающие национальной безопасности США.

Сумма сделки по покупке CA Inc составляет $18,9 млрд. Broadcom заплатит за каждую акцию компании $44,50, что на 20% превышает стоимость ценных бумаг на момент закрытия торгов в среду. Оплата будет осуществляться денежными средствами.

Источник: venturebeat