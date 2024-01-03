Британская полиция впервые расследует изнасилование несовершеннолетней… в метавселенной

16-летняя девушка пожаловалась, что ее аватар в виртуальной игре изнасиловала группа мужчин, и говорит, что получила моральные повреждения, «подобные тем, что получают жертвы в реальной жизни».
«Зафиксировано эмоциональное и психологическое влияние на жертву, которое более длительно, чем любые физические повреждения», — сказал офицер полиции изданию Daily Mail.
Нынешнее законодательство Великобритании определяет сексуальное насилие как «физическое прикосновение с сексуальным посылом без согласия человека», поэтому расследование виртуального преступления может столкнуться с определенными сложностями.
Некоторые также задают вопрос о том, следует ли полиции использовать свое время и ограниченные ресурсы на расследование преступлений в метавселенной, хотя министр внутренних дел Британии Джеймс Клеверли встал на защиту этого дела.
«Мы говорим о ребенке, который пережил сексуальную травму. И это будет иметь значительный психологический эффект. Мы должны быть очень осторожны, пренебрегая этим».
Он также добавил, что желание изнасиловать аватар ребенка в виртуальной среде вполне может проявиться и в реальной жизни.
Иен Критчли, руководитель отдела защиты детей и расследования жестокого обращения в Совете руководителей национальной полиции, повторил слова Клеверли, и добавил, что метавселенная создает «шлюз» для хищников, нуждающийся в эволюции законов и методов расследования для полиции.
С момента запуска Horizon Worlds — бесплатной VR-игры Meta — уже поступало несколько сообщений о виртуальных сексуальных преступлениях, однако никакого реального судебного преследования до этого момента не было.
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