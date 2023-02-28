Состоялся первый суд в метавселенной — на виртуальном слушании аватары судьи, транспортного профсоюза и полиции 2 часа решали реальный спор

Колумбия стала первой страной, которая провела судебное заседание в метавселенной. На двухчасовом слушании присутствовали аватары судьи и участников спора по поводу дорожного движения, сообщает Reuters.

«Это было реальнее видеозвонка», — прокомментировала судья Мария Кионес Триана, назвав метавселенную «удивительной».

Заседание было проведено в Horizon Workrooms – платформе, позволяющей командам встречаться в виртуальном рабочем пространстве. Суд рассматривал спор между региональным транспортным профсоюзом и полицией. По словам Кионес, слушания и дальше будут проводить частично реально, частично в метавселенной.

«Это академический эксперимент, который показал, что это возможно… но если все согласятся, мы можем продолжать делать такое дальше», — добавила она.

В то время как судебные процессы все чаще переходят на видеовстречи через Zoom и Google Meet, мало кто экспериментировал с метавселенной. Ранние примеры интервью и встреч в метавселенной высмеивались из-за часто неуклюжих мультяшных визуализаций.

Со всем тем, состоявшийся 15 февраля судебный процесс в Колумбии транслировался на Youtube и прошел без особых сбоев, за исключением некоторых головокружительных поворотов камеры и искаженных движений. Кионес подтвердила конституционную легитимность виртуального суда, но признала, что эксперимент вызвал недовольство у 70% зрителей. Собственно можете посмотреть и оценить это сами:

Хуан Дэвид Гутьеррес, профессор публичной политики в Университете Росарио, отметил, что использование метавселенной в судебных процессах должно пройти долгий путь.

«Для этого нужно аппаратное обеспечение, которое есть у немногих людей. И это вызывает вопрос о доступности правосудия и равенства», — сказал он.

Кионес согласилась, что нужно обсудить расходы и доступность, но отметила полезность виртуального процесса в случаях, когда участники спора не желают встречаться друг с другом в реальности.

Гутьеррес сказал, что таким образом судьи в Колумбии ищут способы облегчить перегруженную судебную систему страны:

«Мы создаем иллюзию, что технология делает некоторые вещи более эффективными, но иногда получается наоборот».

Meta вложила немало средств в технологию метавселенной, но пока это не принесло финансового успеха: убытки подразделения Reality Labs составили колоссальные $4,3 миллиарда в четвертом квартале и почти $14 миллиардов за весь год. Несмотря на это, генеральный директор компании Марк Цукерберг пообещал еще больше инвестировать в метавселенную.