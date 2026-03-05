banner
Биллу Гейтсу разрешили построить в США собственный ядерный реактор

Катерина Левицкая

Редактор новостей

Біллу Гейтсу дозволили збудувати у США власний ядерний реактор

Комиссия по ядерному регулированию США впервые за более чем десятилетие одобрила строительство нового ядерного объекта, которым занимается компания TerraPower Билла Гейтса.


Одобрение регулятора позволяет компании начать строительство в Кеммерере, штат Вайоминг. Впрочем, это не дает автоматического разрешения на эксплуатацию реактора, далее проект должен получить отдельную лицензию.

Реактор Гейтса разрабатывается совместно с компанией GE Hitachi Nuclear Energy и отличается тем, что использует жидкий натрий в качестве теплоносителя. Это позволяет избежать проблем, связанных с высоким давлением в традиционных водяных реакторах, где используется перегретый пар. Однако здесь есть и свои риски: натрий активно реагирует с водой и воздухом.

Проект относится к классу быстрых нейтронных реакторов и, в теории, сможет использовать некоторые изотопы, которые в традиционных реакторах превращаются в радиоактивные отходы. Его мощность составит 345 мегаватт, что существенно меньше, чем у большинства современных АЭС (около 1 гигаватта). Еще одна необычная особенность: встроенная система накопления энергии. Тепло от реактора будет передаваться к материалу на основе расплавленных солей, который может его хранить или использовать сразу для производства электроэнергии. Ожидается, что благодаря этому станция сможет временно производить до 500 МВт электроэнергии.

Всего в мире было построено около 25 реакторов с натриевым охлаждением, однако все они использовались для исследований, а не для фактического производства электроэнергии. В США таких объектов не строили с 1960-х годов, а эксплуатацию прекратили с 1990-х годов.

Проект перспективный, но все еще может столкнуться со многими правовыми препятствиями. В TerraPower выбрали место строительства еще в 2021 году и подали заявку на него в 2024-м. Через некоторое время после этого Конгресс США принял ADVANCE Act, который должен был упростить процедуры согласования новых ядерных технологий. Вероятно, именно это и помогло регулятору завершить проверку почти на 10 месяцев раньше, чем планировалось.

По текущим планам, строительство реактора должны завершить до 2030 года. Это значит, что вряд ли проект сможет помочь покрыть резкое увеличение спроса на электроэнергию со стороны дата-центров в ближайшие годы. К тому же возможны задержки в строительстве.

Источник: ArsTechnica, The Verge

