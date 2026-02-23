Владельцы ИИ дата-центров создают в США "теневую сеть" частных электростанций на газе

Строительство дата-центров для ИИ в США провоцирует рост цен на электроэнергию для потребителей и энергетический кризис в стране.





Обычно на планирование и получение разрешения на подключение к существующим электросетям уходит много времени, что не устраивает компании, заинтересованные в стремительном развитии ИИ. Поэтому они начали строить собственные электростанции, которые преимущественно работают на природном газе. На первый взгляд, это кажется выгодным для всех, поскольку снижает нагрузку на электросети и ускоряет строительство. Однако такое решение имеет и большое количество недостатков, среди которых увеличение выбросов CO 2 и загрязнение окружающей среды.

Как отмечается в материале Washington Post со ссылкой на данные компании Cleanview, сейчас эта «теневая» электросеть включает уже 47 ЦОД по всей территории США. Большинство из этих дата-центров имеют большую потребность в энергообеспечении. Например, автономный проект GW Ranch в Западном Техасе будет потреблять столько же электроэнергии, сколько Чикаго. Проект будет использовать природный газ и солнечные панели.

Похожим образом выглядит ситуация в округе Мейсон в Западной Вирджинии, где ожидаемый спрос на газ равен обеспечению 1,5 млн домов. Это может привести к увеличению потребления в 4 раза. По словам представителя Cleanview Майкла Томаса, с точки зрения экологии ситуация выглядит катастрофически.





В то же время в США растет сопротивление со стороны общества строительству новых дата-центров. Однако некоторые штаты приняли законы, позволяющие строительство автономных ЦОД, изменив правила строительства электростанций и расширив круг лиц, которые могут этим заниматься. Неожиданное появление новых электростанций возмущает местных жителей, жалующихся на отсутствие прозрачности и контроля в этом вопросе, поскольку большинство компаний, занимающихся строительством, стремятся не указывать собственные названия в проектах.

Даже если отбросить проблемы для экологии, дата-центры и в дальнейшем будут обременять местные коммунальные предприятия косвенными затратами, поскольку полученные от строительства ЦОД деньги позволят устанавливать более высокие цены на оборудование, чем предлагают коммунальные предприятия. Вследствие этого местные энергосети будут нести большие расходы на техническое обслуживание и расширение. Сейчас газовые турбины в США уже распроданы до 2030 года.

Ряд компаний, занимающихся ИИ, правда, инвестирует в развитие малых модульных реакторов и исследования в области термоядерного синтеза, однако это требует времени, а «золотая лихорадка» ИИ в США требует немедленных решений в виде развертывания ЦОД. По мнению критиков, план по строительству дата-центрами собственных электростанций может оказаться не таким надежным. Газовые турбины не способны работать круглосуточно, как сами дата-центры. К тому же, как отмечает гендиректор Eolian, те, кто строит центры по обработке данных, пытаются как можно быстрее выйти на рынок и используют большое количество устаревшего громоздкого оборудования или десятки и сотни небольших генераторных установок, соединенных вместе.

Мы уже писали, что жители Чили изображали «ChatGPT из людей» в течение 12 часов на акции против ЦОД. До того ожидается, что датацентры будут потреблять 70% памяти в 2026 году: дефицит ударит по авто и электронике.

Источники: Washington Post; Tom’sHardware