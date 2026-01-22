Новости Технологии 22.01.2026 comment views icon

Быстрее Starlink: Blue Origin запускает орбитальный интернет с 6 Тбит/с

Катерина Даньшина

Редактор новостей

Швидший за Starlink: Blue Origin запускає орбітальний інтернет TeraWave з 6 Тбіт/с

Космическая компания Джеффа Безоса Blue Origin объявила о создании спутниковой сети TeraWave со скоростью передачи данных до 6 Тбит/с.

Созвездие TeraWave будет использовать 5280 спутников на низкой околоземной орбите (LEO) и 128 на средней околоземной орбите (MEO). Первые — планируют развернуть в конце 2027 года. Сколько времени понадобится компании для создания всей сети непонятно, поэтому о конкуренции со Starlink говорить рано. В первую очередь TeraWave будет ориентироваться на услуги для корпоративных клиентов, центры обработки данных и правительственные компании.

Швидший за Starlink: Blue Origin запускає орбітальний інтернет TeraWave з 6 Тбіт/с
Схема работы TeraWave

Спутники на низкой околоземной орбите будут использовать радиочастотное соединение и предложат максимальную скорость передачи данных 144 Гбит/с, тогда как аппараты со средней — оптическое, с пропускной способностью до 6 Тбит/с. В последнем случае речь идет об использовании наземных оптических шлюзов (optical ground stations) с лазерами.

Для справки: Starlink пока имеет максимальную скорость 400 Мбит/с, хотя в будущем SpaceX планирует запустить модернизированные спутники, которые будут предлагать передачу данных 1 Гбит/с. В настоящее время компания управляет созвездием из около 9500 спутников и имеет более 9 млн клиентов спутникового интернета.

«TeraWave добавляет космический уровень к вашей сетевой инфраструктуре, обеспечивая подключение к местам, недоступным традиционными методами», — говорится на сайте TeraWave.

Безос, видно, настроен на серьезную конкуренцию с Маском в области спутникового интернета. Несколько месяцев назад его другая компания Amazon объявила о ребрендинге собственной спутниковой сети, ориентированной на потребителей. Система под названием Leo будет состоять примерно из 3000 спутников на низкой околоземной орбите и предложит более традиционные скорости широкополосного доступа.

Швидший за Starlink: Blue Origin запускає орбітальний інтернет TeraWave з 6 Тбіт/с
Характеристики TeraWave и Leo

«Мы обнаружили неудовлетворенную потребность клиентов, которые искали доступ к Интернету корпоративного уровня с более высокой скоростью, симметричной скоростью загрузки/выгрузки, большей резервностью и быстрой масштабируемостью для своих сетей. TeraWave решает эти проблемы», — говорится в заявлении Blue Origin.

Blue Origin в настоящее время наиболее известна своими короткими космическими путешествиями с ракетой New Shepard и лишь недавно начала формироваться как многогранный коммерческий космический игрок. В 2025 году компания впервые успешно запустила свою мегаракету New Glenn и повторила этот подвиг через несколько месяцев. В этом году во время третьего запуска в Blue Origin планируют отправить роботизированный посадочный модуль на поверхность Луны.

