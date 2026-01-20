Интернет Starlink теперь стоит дешевле, чем фиксированный в Великобритании

SpaceX анонсировала агрессивное снижение цен на спутниковый интернет в Великобритании, перебив по «дешевизне» традиционную фиксированную связь ведущих операторов страны.

В избранных регионах Starlink теперь предлагает доступ к интернету за 35 фунтов стерлингов в месяц — ранее 55 фунтов стерлингов в месяц. Для сравнения: ведущий британский оператор BT взимает за пакет с аналогичными техническими характеристиками 40 фунтов стерлингов в месяц, а Virgin Media O2 — 36 фунтов стерлингов.

Даже с учетом разового платежа Starlink за установку в размере 94 фунтов стерлингов, услуга все еще остается дешевле типичного 24-месячного контракта BT. При этом заявленная скорость загрузки составляет около 100 Мбит/с, что прочно ставит ее в категорию ultrafast (сверхбыстрый интернет) и подходит для стриминга, игр и видеозвонков на нескольких устройствах одновременно. Агрессивная ценовая политика Starlink, по ожиданиям, ускорит отток клиентов от известных провайдеров.

«Starlink становится все большим игроком на рынке широкополосного интернета в Великобритании, и это усилит давление на BT из-за потери линий Openreach, и в меньшей степени на Virgin Media O2», — говорит Джеймс Ратцер из компании New Street Research, специализирующейся на аналитике в области телекома.

Вышеупомянутая Openreach, полностью принадлежащая BT, обслуживает физическую инфраструктуру широкополосного доступа, которой пользуются большинство британских интернет-провайдеров. Длительный отток клиентов в пользу спутниковых или беспроводных альтернатив может подорвать долгосрочную экономику этой модели.

К тому же в Starlink выбрали достаточно «неудобное время» — для BT, которая находится под пристальным наблюдением из-за перехода на цифровые телефонные линии после жалоб некоторых пожилых и уязвимых клиентов, которые остались без связи на рождественские праздники. Если проблема окажется распространенной, BT может ожидать расследования со стороны регуляторов.

Starlink в настоящее время управляет созвездием из примерно 9500 спутников на низкой околоземной орбите, что позволяет ей предоставлять услуги интернета в отдаленных и сельских районах, которые плохо покрыты фиксированными сетями. Сервис также рассматривают как альтернативу проблемной связи на железнодорожных маршрутах или в другом транспорте. Напомним, что в Украине на прошлой неделе тестово на прошлой неделе запустили платный Wi-Fi на Starlink в поездах.

В середине 2025 года Starlink имела около 110 тыс. клиентов в Великобритании. Аналитики считают, что цифра может вырасти до 350 тыс. в ближайшие годы, что составит более 1% процент всего рынка широкополосного доступа в стране. Конкурентное давление усиливается ожидаемым запуском спутникового сервиса Project Kuiper от Amazon в этом году.

Предварительные оценки New Street Research показали, что традиционный фиксированный интернет может потерять до 250 тыс. клиентов за год — впервые за историю наблюдений.

В ответ крупные телеком-группы пытаются диверсифицировать риски: BT заключила партнерство со Starlink для обслуживания отдаленных сельских районов, а O2 имеет соглашение с компанией Маска по прямой спутниковой связи на мобильных устройствах. Тем временем Vodafone объединилась с AST SpaceMobile и недавно получила разрешение регуляторов на начало тестирования спутниковой мобильной связи в Великобритании.

Напомним, что украинский оператор «Киевстар» с ноября 2025 года подключил 3+ млн абонентов к спутниковой связи Starlink, пока только с услугой SMS — звонки и интернет в планах.

Источник: Business Matters Magazine