Биткоин бьет рекорд стоимости: более $125 000

Вадим Карпусь

5 октября Bitcoin установил новый исторический рекорд стоимости, преодолев психологический рубеж $125 тыс. В 7:55 по Киеву цена криптовалюты поднялась до $125 449,77. Впоследствии курс немного снизился — до около $122 тыс. Но даже это означает более 20% роста стоимости по сравнению с декабрем прошлого года, когда криптовалюта впервые преодолела рубеж в $100 тыс. На момент подготовки материала цена биткоина составляет $123 532,77.

По данным Reuters, цена Bitcoin росла восемь дней подряд перед тем, как достигла нового максимума. Аналитики объясняют этот рост повышением доверия к американскому фондовому рынку и усиленным интересом к биржевым инвестиционным фондам Bitcoin (ETF).

Флагманская криптовалюта в последний раз приближалась к $124 000 в августе (хотя в июне упала ниже $100 000). Тогда толчком стали лояльные к криптовалютам инициативы Белого дома, которые привлекли внимание крупных институциональных инвесторов. На этот раз скачок связывают с беспокойством вокруг временной остановки работы правительства США: пока Вашингтон разгребает бюджетный кризис, часть инвесторов ищет альтернативные активы, и именно Bitcoin стал одним из главных направлений бегства капитала.

Из-за этого многие инвесторы сейчас направляют средства в Bitcoin ETF — инструмент, который позволяет участвовать в торговле криптовалютой без необходимости покупать и хранить ее самостоятельно. Такие фонды работают с фиатной валютой, но при поступлении новых инвестиций все равно должны покупать Bitcoin, что и создает дополнительный спрос на рынке.

Платформа CoinMarketCap сообщает, что объем доступного биткоина на биржах постепенно сокращается. Некоторые крупные владельцы перемещают значительные суммы монет в долгосрочное хранение. Например, в июле один из крупных инвесторов перевел 80 000 BTC из неактивного кошелька, а только вчера с биржи Binance было выведено 54 000 BTC, что эквивалентно примерно $6,6 млрд.

Такие события могут еще больше разогреть интерес к криптовалюте: инвесторы, опасаясь упустить выгоду (FOMO — fear of missing out), могут массово скупать Bitcoin. Хотя цена уже немного снизилась после пика, большинство аналитиков остаются оптимистичными и ожидают дальнейшего роста. В то же время рынок может быстро развернуться, если инвесторы решат, что Bitcoin сейчас переоценен.

Сейчас рыночная капитализация BTC приближается к $2,5 трлн — то есть Bitcoin уже почти догнал серебро по общей стоимости. И хотя от золота с его рыночной оценкой более $26 трлн его все еще отделяет значительная дистанция, это свидетельствует о постепенной трансформации Bitcoin — из нишевого спекулятивного актива в полноценный финансовый инструмент глобального масштаба.

Рекорд Bitcoin демонстрирует, что криптовалюта все больше интегрируется в мировую финансовую систему. Институциональный спрос через ETF, сокращение предложения монет на биржах и неопределенность в традиционной экономике толкают BTC к новым высотам. Если этот тренд сохранится, Bitcoin может закрепить за собой статус «цифрового золота» в реальном смысле.

