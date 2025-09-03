Новости Крипто 03.09.2025 comment views icon

ВРУ поддержала легализацию криптовалюты: первый год 5% налога, далее — 23%

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

ВРУ поддержала легализацию криптовалюты: первый год 5% налога, далее — 23%

Как и ожидалось, Верховная Рада сделала первый шаг к легализации криптовалюты в Украине — депутаты проголосовали за соответствующий законопроект № 10225-д в первом чтении. Этот документ нужен, чтобы навести порядок в сфере виртуальных активов и дать возможность цифровой экономике развиваться прозрачно и легально. Об этом рассказал глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Фактически депутаты предлагают принять новую редакцию Закона «О виртуальных активах», а также внести изменения в Налоговый кодекс, Гражданский процессуальный, Хозяйственный процессуальный кодексы, Кодекс админсудопроизводства и ряд законов.

Если все пойдет по плану, Закон о легализации криптовалют в Украине вступит в силу с 1 января 2026 года. Также необходимо, чтобы Кабмин в течение месяца определился с органом, который будет выполнять роль регулятора рынка криптоактивов. Сейчас на эту роль претендуют сразу три государственные структуры: Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, Национальный банк и Министерство цифровой трансформации.

В законопроекте все криптоактивы делят на три типа. Первый — те, что «привязаны» к конкретным реальным активам, например к акциям. Второй — те, что закреплены за определенной валютой, как USDT. И третий тип — все остальные криптовалюты.

Налогообложение операций с криптовалютой

Закон предлагает новые правила налогообложения криптовалюты с 1 января 2026 года. Для физических лиц ожидаются следующие налоговые новации:

  • появится отдельный режим налогообложения операций с виртуальными активами (ВА). Их отделят от других доходов и от инвестиций;
  • налог будут считать с чистой прибыли за год: от доходов вычтут расходы на покупку активов;
  • ставки налогов предлагают установить на уровне 23% (18% налог на доходы физлиц + 5% военный сбор);
  • расходы, которые можно учитывать, ограничены, чтобы избежать махинаций. Но Минфин по согласованию с регулятором сможет этот перечень расширить;
  • убытки за прошлые годы можно будет переносить, пока они не «покроются» прибылью. Есть исключения — например, если криптоактив аннулировали;
  • налогового агента (то есть посредника, который автоматически удерживает налог) не будет. Каждый сам будет декларировать и уплачивать налоги.

Есть еще важный момент для тех, кто уже купил криптовалюту до принятия закона. Если человек продаст ее в 2026 году, он сможет уплатить налог по сниженной ставке — 5% вместо обычных.

Некоторые операции с криптовалютами предлагается освободить от налогообложения. Речь идет об обмене одной криптовалюты на другую и продаже крипты, если сумма сделки не превышает размер минимальной зарплаты. Еще одно исключение — вновь созданные виртуальные активы (например, когда их майнят) или те, которые пользователь получил бесплатно от эмитента или оферента. Это касается и случаев, когда крипту отдают в обмен на персональные данные пользователя.

Изменения для бизнеса

Законопроект также касается поставщиков услуг. Компании и сервисы, работающие с криптовалютой, должны выполнить действия по авторизации или регистрации у регулятора в течение 60 дней после начала деятельности. Еще они должны ежегодно подавать отчеты. За нарушения предусмотрены штрафы. В первые годы они будут меньшими, а дальше — полными.

Кроме того, документ регламентирует налогообложение поставщиков услуг — налоговые обязательства для операций с виртуальными активами, в частности налогообложение прибыли от их продажи. Также им определены механизмы регулирования рекламы и предотвращения мошенничества.

Поставщикам услуг с криптой запрещено работать на упрощенной системе налогообложения.

Потенциальные проблемы

Несмотря на положительные моменты, легализующие рынок криптовалют в Украине, законопроект содержит немало спорных моментов. Некоторые его положения вызывают споры и беспокойство экспертов:

Спецпроекты
Гаджети для нового навчального року: які ноутбуки та планшети Lenovo обрати школярам і студентам
Як тестують складні інтеграції в FAVBET Tech: розбираємо на прикладі платіжних інтеграцій
  • В законе много нечетких определений. Например, не понятно, кто будет решать, что именно считать «сущностью» виртуального актива.
  • Регулятору хотят дать большие полномочия: доступ в помещения компаний, изъятие документов, проверки, даже право проводить «контрольные закупки». Эксперты говорят, что это выглядит как функции полиции и может нарушить права людей.
  • Судебные дела об аресте имущества или доступа к информации предлагают рассматривать за 96 часов. Специалисты считают, что это слишком быстро, и есть риск формального рассмотрения без учета всех деталей.
  • Есть вопросы с конфиденциальностью — например, не сможет ли регулятор получить частные данные о связи между людьми, включая адвокатские.

В целом, Законопроект создает базу для легального рынка криптовалют, вводит налоги и правила для сервисов. Но в нем немало спорных моментов: от слишком широких полномочий регулятора до риска двойной ответственности. Эксперты говорят, что без доработки закон может создать больше проблем, чем решить. По мнению народного депутата Ярослава Железняка, ко второму чтению в документ внесут много изменений.

Источник: Судебно-юридическая газета

Популярные новости

arrow left
arrow right
Цена BNB превысит $2 тыс., — отчет Hash Global
Ноутбуки ASUS ExpertBook на AMD Ryzen AI 300 уже в Украине по цене от 30 тыс. грн
Глобальные биржевые криптовалютные продукты (ETP) зафиксировали приток рекордных $1,04 млрд за неделю
Nothing Phone (3) с завтрашнего дня в Украине по цене 40 тыс. грн
Бойфренд украл у вдовы легендарного кантри-музыканта Джорджа Джонса XRP на $18 млн
Криптозаймы разрушают рынок Южной Кореи, власти приостановили кредитные сервисы
Спотовые Ethereum-ETF зафиксировали рекордные дневные притоки капитала с BlackRock и Fidelity во главе
Быки и лонгисты счастливы: стоимость Solana пробила $200, а более 99% владельцев XRP находятся в зоне прибыли
Tether нанял бывшего главного криптоспециалиста Белого дома
Samsung Galaxy Fold7, Flip7 и Watch8 уже в Украине: смартфоны стоят от 42 тыс. грн, часы стартуют с 15 тыс.
Дрон доставил 42-килограммовый электровелосипед для эвакуации раненого бойца
Подразделение Deutsche Bank получило разрешение на выпуск евро-стейблкоинов — EURAU
Christie's International Real Estate запустила криптоподразделение по торговле роскошной недвижимостью стоимостью $1 млрд
Ethereum установил рекорд: 121 млн ETH в обороте
Ethereum станет главной инвестиционной возможностью десятилетия
Google бесплатно возьмет еще 5000 украинцев на курсы ИИ Prompting Essentials и AI Essentials
Хакеры украли у криптобиржи BigONE $27 млн
Только за полгода хакеры украли криптовалют на более $3 млрд
Monobank предупредил о возможных проблемах из-за P2P-сделок с криптовалютами
Стоимость намайненных Бутаном биткоинов достигла 38% ВВП страны
Федоров запускает «украинский DOGE» — для оптимизации госаппарата
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить