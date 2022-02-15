Canalys: к 2024 году поставки складных смартфонов вырастут до 30 млн в год, а средняя цена снизится до $1000

Складные смартфоны постепенно становятся всё более массовыми продуктами, на этот рынок выходят (или планируют выходить) новые игроки. Аналитическая компания Canalys сделала несколько интересных прогнозов относительно дальнейшего развития рынка складных смартфонов.

Ранний прогноз Canalys предполагает, что годовой объём поставок складных смартфонов составит 30 млн устройств в 2024 году. Таким образом, совокупный годовой темп роста в период с 2021 по 2024 год составит 53%. В то же время Canalys ожидает, что средняя цена продажи складных моделей снизится примерно вдвое по сравнению с 2019 годом. В 2024 году она составит около $1000.

В 2021 году сегмент складных смартфонов продемонстрировал прирост на уровне 128%, достигнув глобального объёма поставок около 8,9 млн устройств. Для сравнения, рынок складных смартфонов за тот же период продемонстрировал прирост всего лишь на 7%. При этом объём поставок Android-смартфонов премиального сегмента снизился на 18% по сравнению с 2019 годом. Таким образом, производители Android-смартфонов попытаются увеличить спрос с помощью новых складных моделей, чтобы конкурировать с Apple, которая за тот же период увеличила поставки на 68%.

Источник: gsmarena