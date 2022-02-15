Инсайдер: Google выпустит складной Pixel Notepad в четвертом квартале 2022 года — он получит LTPO дисплей с частотой 120 Гц и компактный форм-фактор

Несмотря на просочившуюся информацию о намерении Google отменить выпуск складных смартфонов Pixel, похоже, что проект продолжает развиваться. Новые сведения утверждают, что выпуск такого устройства состоится в четвёртом квартале 2022 года.

Глава DSCC Росс Янг утверждает, что Google отменила предыдущий заказ по неизвестной причине. Возможно, компания была недовольна качеством панели и хотела получить более прочную версию. Учитывая, насколько хрупкими являются складные дисплеи по сравнению с традиционными дисплеями, идея заказать новую партию выглядит очень здравой.

It's back! Looks like Google's foldable Pixel will start panel production in Q3'22 and launch in Q4'22. — Ross Young (@DSCCRoss) February 14, 2022

Хотя стоимость более прочных панелей может оказаться выше, это не должно останавливать Google. Согласно предыдущей информации, цена складного смартфона Pixel Notepad составит около $1400. По словам Янга, производство новой панели начнётся в третьем квартале 2022 года, а выход готового устройства на рынок состоится на протяжении четвёртого квартала. Возможно, Google представит Pixel Notepad одновременно с традиционными моделями Pixel 7 и Pixel 7 Pro.

Что касается технических характеристик Pixel Notepad, ранее стало известно, что Google работает над своим чипом Tensor второго поколения. Так что этот процессор, вероятно, станет основой смартфонов Pixel 7, Pixel 7 Pro и складного Pixel. Янг также заявляет, что Pixel Notepad будет оснащен экраном LTPO с частотой обновления 120 Гц. Однако не уточняется, идёт ли речь о внутренней или внешней панели (или об обеих панелях сразу).

Росс Янг также заявляет, что размер устройства будет меньше, чем у Galaxy Z Fold3 и грядущего Galaxy Z Fold4. Таким образом, нас может ожидать появление более компактных и лёгких складных смартфонов.

Источник: wccftech