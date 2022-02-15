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Инсайдер: Google выпустит складной Pixel Notepad в четвертом квартале 2022 года — он получит LTPO дисплей с частотой 120 Гц и компактный форм-фактор

Инсайдер: Google выпустит складной Pixel Notepad в четвертом квартале 2022 года — он получит LTPO дисплей с частотой 120 Гц и компактный форм-фактор

Инсайдер: Google выпустит складной Pixel Notepad в четвертом квартале 2022 года — он получит LTPO дисплей с частотой 120 Гц и компактный форм-фактор

Несмотря на просочившуюся информацию о намерении Google отменить выпуск складных смартфонов Pixel, похоже, что проект продолжает развиваться. Новые сведения утверждают, что выпуск такого устройства состоится в четвёртом квартале 2022 года.

Глава DSCC Росс Янг утверждает, что Google отменила предыдущий заказ по неизвестной причине. Возможно, компания была недовольна качеством панели и хотела получить более прочную версию. Учитывая, насколько хрупкими являются складные дисплеи по сравнению с традиционными дисплеями, идея заказать новую партию выглядит очень здравой.

Хотя стоимость более прочных панелей может оказаться выше, это не должно останавливать Google. Согласно предыдущей информации, цена складного смартфона Pixel Notepad составит около $1400. По словам Янга, производство новой панели начнётся в третьем квартале 2022 года, а выход готового устройства на рынок состоится на протяжении четвёртого квартала. Возможно, Google представит Pixel Notepad одновременно с традиционными моделями Pixel 7 и Pixel 7 Pro.

Что касается технических характеристик Pixel Notepad, ранее стало известно, что Google работает над своим чипом Tensor второго поколения. Так что этот процессор, вероятно, станет основой смартфонов Pixel 7, Pixel 7 Pro и складного Pixel. Янг также заявляет, что Pixel Notepad будет оснащен экраном LTPO с частотой обновления 120 Гц. Однако не уточняется, идёт ли речь о внутренней или внешней панели (или об обеих панелях сразу).

Росс Янг также заявляет, что размер устройства будет меньше, чем у Galaxy Z Fold3 и грядущего Galaxy Z Fold4. Таким образом, нас может ожидать появление более компактных и лёгких складных смартфонов.

Источник: wccftech


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