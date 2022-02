Инсайдер: Google выпустит складной Pixel Notepad в четвертом квартале 2022 года — он получит LTPO дисплей с частотой 120 Гц и компактный форм-фактор

Несмотря на просочившуюся информацию о намерении Google отменить выпуск складных смартфонов Pixel, похоже, что проект продолжает развиваться. Новые сведения утверждают, что выпуск такого устройства состоится в четвёртом квартале 2022 года.

Глава DSCC Росс Янг утверждает, что Google отменила предыдущий заказ по неизвестной причине. Возможно, компания была недовольна качеством панели и хотела получить более прочную версию. Учитывая, насколько хрупкими являются складные дисплеи по сравнению с традиционными дисплеями, идея заказать новую партию выглядит очень здравой.

It's back! Looks like Google's foldable Pixel will start panel production in Q3'22 and launch in Q4'22.

