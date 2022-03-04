Carlsberg прекращает инвестиции и экспорт в рф, а также предоставляет помощь Украине

Датская пивоваренная компания Carlsberg Group приняла решение немедленно прекратить инвестиции в россию, а также экспорт из других компаний Carlsberg Group в пивоваренную компанию рф «Балтика». Об этом заявил Кеес т’Харт, генеральный директор Carlsberg Group.

«Нашим главным приоритетом остаются наши 1300 сотрудников в Украине, и мы предприняли ряд действий для обеспечения их безопасности и благополучия, а также для поддержки народа Украины. Кроме того, Carlsberg Group, Фонд Carlsberg и Фонд Tuborg пожертвуют 75 миллионов датских крон (10 миллионов евро) на оказание помощи в Украине», — сказано в публикации.

Днем ранее Фонд Carlsberg Foundation и Фонд Tuborg в сумме пожертвовали 75 миллионов датских крон (50 т 25 соответственно) на оказание общей гуманитарной помощи украинцам.

В Carlsberg Group по всему миру работает более 40 тыс. человек.

Недавно сотрудничать с россией прекратили Intel и AMD, Microsoft, Airbnb и ряд других компаний.

P. S. Новость на правах пятницы.