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Microsoft приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в россии

Microsoft приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в россии

Microsoft вслед за Apple и другими технологическими компаниями приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в россии из-за войны против Украины. Об этом объявил в официальном блоге 4 марта президент и вице-председатель Microsoft Брэд Смит.


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