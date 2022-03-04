Intel и AMD официально заявили о прекращении поставок процессоров и видеокарт в россию и беларусь

Компании Intel и AMD опубликовали официальное заявление, в котором сообщили о прекращении поставок и распространения своих чипов и графических процессоров на территории россии и беларуси.

Так в компаниях поддержали введенные ранее санкции против этих стран. Сообщается, что в россии и беларуси нельзя будет купить ни уже имеющиеся продукты компаний, ни новые, например, видеокарты Intel Arc Alchemist.

Intel также осудила вторжение России в Украину и подтвердила, что собрала 1,2 миллиона долларов на оказание помощи за счет пожертвований сотрудников и кампании по сбору средств.