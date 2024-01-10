Новости Игры 10.01.2024 в 22:19 comment views icon

CD Projekt Red начала работу над Cyberpunk 2 – «2077 была просто разминкой»

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Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

CD Projekt Red начала работу над Cyberpunk 2 – «2077 была просто разминкой»

Новый офис CD Projekt Red официально начал работу над продолжением Cyberpunk 2077. Об этом заявил нарративный директор игры Игорь Саржинский.

«Первый день в бостонском офисе! Так хорошо встретиться со старыми друзьями и официально начать наше путешествие в Orion. Я в наибольшем восторге от этого проекта и уверен, что мы можем сделать игру чем-то особенным. 2077 была просто разминкой».

Позже он добавил:

«Также высоко ценю работу с людьми, которых я знаю, люблю и которым доверяю. Пространство для творческой уязвимости, открытости и риска – место, где происходит магия».

К подобному заявлению можно относиться неоднозначно. С одной стороны, старт оригинальной Cyberpunk 2077 был не слишком удачным, а новая игра будет базироваться на новом для компании движке Unreal Engine 5. С другой, CD Projekt Red получила опыт, а The Witcher 3 демонстрирует, что компания действительно способна масштабировать предыдущие удачные проекты. Да и опыт Cyberpunk 2077 образца 2023 года отличный.

Новий офіс CD Projekt Red офіційно розпочав роботу над продовженням Cyberpunk 2077

Кроме продолжения Cyberpunk 2077, CD Projekt Red будет разрабатывать в ближайшие годы четвертую игру The Witcher, а также римейк первого «Ведьмака». Очевидно, по крайней мере два из этих проектов будут разрабатываться параллельно, хотя и на разных стадиях прогресса.

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Источник: PC Gamer

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