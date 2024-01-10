CD Projekt Red начала работу над Cyberpunk 2 – «2077 была просто разминкой»

Новый офис CD Projekt Red официально начал работу над продолжением Cyberpunk 2077. Об этом заявил нарративный директор игры Игорь Саржинский.

First day in the Boston office! So good to meet old friends and officially kickstart our Orion journey. I couldn’t be more excited for this project and i’m sure we can make it something special. 2077 was just a warm-up 🔥 — Igor Sarzyński (@szaszlykos) January 8, 2024

«Первый день в бостонском офисе! Так хорошо встретиться со старыми друзьями и официально начать наше путешествие в Orion. Я в наибольшем восторге от этого проекта и уверен, что мы можем сделать игру чем-то особенным. 2077 была просто разминкой».

Позже он добавил:

«Также высоко ценю работу с людьми, которых я знаю, люблю и которым доверяю. Пространство для творческой уязвимости, открытости и риска – место, где происходит магия».

К подобному заявлению можно относиться неоднозначно. С одной стороны, старт оригинальной Cyberpunk 2077 был не слишком удачным, а новая игра будет базироваться на новом для компании движке Unreal Engine 5. С другой, CD Projekt Red получила опыт, а The Witcher 3 демонстрирует, что компания действительно способна масштабировать предыдущие удачные проекты. Да и опыт Cyberpunk 2077 образца 2023 года отличный.

Кроме продолжения Cyberpunk 2077, CD Projekt Red будет разрабатывать в ближайшие годы четвертую игру The Witcher, а также римейк первого «Ведьмака». Очевидно, по крайней мере два из этих проектов будут разрабатываться параллельно, хотя и на разных стадиях прогресса.

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Источник: PC Gamer