Cyberpunk 2077 получит «последнее большое обновление» 5 декабря – после патча 2.1 разработчики сосредоточатся на Cyberpunk 2 и Witcher 4

5 декабря для игры Cyberpunk 2077 выйдет «последнее большое обновление». CD Projekt Red подтвердила, что патч 2.1, который выходит вместе с Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, является последним крупным обновлением для игры 3-летней давности.

Обновление 2.1 к Cyberpunk 2077 выйдет примерно в 13:00 по Киевскому времени. Патч помимо традиционного исправления ошибок и улучшения геймплея также содержит ряд изменений, которые просили внести игроки. Так, разработчики добавили метро, радиопорт, гоночные соревнования, свидания и кошек. Например, главный герой сможет приглашать близких людей в свою квартиру. Свидания можно будет устраивать постоянно после завершения любовной линии понравившегося персонажа. С полным перечнем изменений патча 2.1 можно ознакомиться на официальном сайте игры.

После выпуска обновления 2.1 компания намерена сосредоточить внимание на других проектах. CD Projekt Red намерена ускорить разработку игры Witcher 4, также известной под кодовым названием Polaris. Кроме того, разработчики активно займутся созданием продолжения Cyberpunk 2077, фигурирующего под кодовым названием Orion.

В ноябрьском финансовом отчете компания указала, что после запуска дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 она перевела почти половину команды на создание Witcher 4. Команда Cyberpunk 2077 была сокращена, и теперь она работает над основной игрой, Phantom Liberty, Ultimate Edition, и также включает разработчиков «в процессе перевода». Еще в мае 2023 года CD Projekt Red подтвердила, что бывшие сотрудники команды Cyberpunk 2077 присоединятся к разработке Orion и следующей части Witcher.

Разработка Orion является более сложной задачей, чем создание Witcher 4, поскольку CD Projekt Red создает новую студию в США для создания сиквела Cyberpunk 2077. В настоящее время Orion находится на концептуальной стадии, так что основные работы еще не начались. Кичински ясно дал понять, что CD Projekt Red North America не будет нуждаться в сотнях разработчиков немедленно, а, вероятно, ограничится только 40-50 членами команды в течение следующего года.

Источник: ign