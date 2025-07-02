CEO Ford, который ездит на Xiaomi SU7, бьет тревогу из-за китайских авто: «Превосходят то, что я вижу на Западе»

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Китайский автопром стремительно расширяет свое присутствие на европейских и американских рынках. Это создает нешуточное давление на традиционные автопроизводители, в частности на Ford. Генеральный директор компании Джим Фарли публично признал угрозу и назвал ситуацию «борьбой за будущее». В то же время он признался, что сам уже полгода за рулем китайского электромобиля — и не хочет с ним расставаться. Потому что последовательный.

Во время выступления на Aspen Ideas Festival Джим Фарли предупредил, что китайские автопроизводители стремительно меняют ландшафт автомобильной индустрии. Они не просто копируют, а предлагают продуманные дизайны, современные технологии и главное — доступные цены, которые существенно ниже европейских и американских аналогов. Это делает их крайне привлекательными для покупателей.

Когда-то лидерство принадлежало Западу — в Европе правила бал немецкая «большая тройка», а в США доминировали General Motors, Ford и Stellantis (бывшая Chrysler). Сегодня ситуация изменилась. Китайские бренды стремительно набирают обороты, в то время как западные компании вынуждены пересматривать свои планы. Администрация Трампа изменила государственную стратегию США в отношении электромобилей, что замедлило темпы перехода на электротягу.

Так, Ford отменила проект большого электрического внедорожника и перенесла запуск нового пикапа. Tesla отказалась от планов выпустить доступный компактный электромобиль, а General Motors снизила прогнозы по производству электрокаров.

Хотя китайские электромобили еще не массово вышли на американский рынок, это лишь вопрос времени. Фарли подчеркивает: 70% всех электрокаров продается именно в Китае. Там выпускают модели с потрясающим оснащением и высоким качеством сборки. Huawei и Xiaomi интегрируют свои системы в каждый автомобиль: никаких настроек Bluetooth — все автоматически синхронизируется с цифровой жизнью водителя.

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Фарли неоднократно посещал Китай, чтобы воочию увидеть конкурентов. Его впечатления: «Это самое потрясающее, что я видел в жизни».

Что еще интереснее, команда Ford даже привезла в США несколько китайских авто, которые доставили в штаб-квартиру в Детройте для изучения. Сначала это была модель Li Auto (в начале 2023 года), а недавно еще и спортивный Xiaomi SU7. Именно эту модель руководитель Ford начал водить. На шоу Fully Charged в октябре 2024 года он признался:

«Я езжу на ней уже полгода и не хочу ее отдавать. Она замечательная, и все партии уже давно раскуплены».

Очевидно, что угроза со стороны китайских автопроизводителей не только в цене или объемах. Это еще и технологии, интерфейсы, интеграция с цифровой средой и умение поражать покупателя. Неудивительно, что электрический кроссовер YU7 собрал почти 290 тыс. заказов уже в первый час после запуска.

Ситуация выглядит как зеркало. Теперь американские инженеры изучают продукты китайского автопрома, чтобы перенять передовой опыт, а китайские авто привлекают даже руководителей американских брендов. Ранее руководитель BYD заявлял, что китайские электромобили опережают конкурентов на 3-5 лет. Похоже, глава Ford с этим соглашается.

Источник: autoevolution

Раздел Авто выходит при поддержке ?

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