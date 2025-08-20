banner
Новости Технологии 20.08.2025 comment views icon

Часы Garmin получат функцию, которая есть у Apple и Samsung много лет, — инсайдеры и исследования кода

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новостей

Часы Garmin получат функцию, которая есть у Apple и Samsung много лет, — инсайдеры и исследования кода

Речь идет об аппаратной возможности, которую имеют премиальные часы едва ли не всех известных брендов, кроме Garmin. Соединение с телефоном может не понадобиться.

Сразу две утечки утверждают, что вскоре часы Garmin смогут совершать звонки, получать текстовые или транслировать музыку без помощи других устройств. Согласно независимым друг от друга сообщениям сайтов Garmin Rumors и The5Krunner, в них появится LTE. Garmin Rumors сотрудничает с сайтом AppSensa, который исследует код, чтобы найти функции, находящиеся в разработке. По их данным, Garmin активно разрабатывает сотовую связь.

Годинники Garmin отримають функцію, яка є в Apple та Samsung багато років, — інсайдери та дослідження коду
Строки уведомлений Garmin Connect с упоминанием тарифа LTE / AppSensa

Среди будущих функций источники упоминают экстренные спутниковые сообщения, полноценные текстовые и голосовые разговоры, обмен местонахождением LiveTrack без телефона. Известно, что расширятся возможности Garmin Messenger, за счет обмена спутниковыми сообщениями между часами.

«Раньше приложение Messenger было отдельной программой для звонков и обмена сообщениями, которое использовалось как дополнение к физическому устройству inReach. Теперь эти два сервиса, кажется, теснее интегрированы. Или Connect будет содержать некоторые функции, которые ранее выполнял Messenger, или по крайней мере подсказывать его использование», — сообщает The5Krunner.

The5KRunner опирается на «надежный источник» информации о часов Fenix 8 с приставкой Pro, которая означает наличие сотового соединения. Обычно самые простые модели других производителей выпускаются только с Bluetooth, а премиальные имеют LTE. Для Garmin было бы логично последовать этому примеру. Такое изменение позволило ее часам конкурировать с будущими Apple Watch Ultra 3 и Samsung Galaxy Watch Ultra. TechRadar предполагает, что кроме Fenix 8, LTE могла бы получить линейка Venu, также сотовая связь подошла бы моделям Forerunner

Популярные новости

arrow left
arrow right
GSC назвала дату релиза S.T.A.L.K.E.R. 2 на PS5, предзаказ открыт — от 1799 грн
Готовы к Бонду-пенсионеру? 72-летний Пирс Броснан не против сыграть агента 007, если у режиссера будет "интересная идея"
Солнечные деревья производят электричество и сохраняют леса от вырубки
Обзор Warhammer 40,000: Dawn of War — Definitive Edition. Возвращение легенды или эпитафия жанра RTS?
Секретный космический самолет X37-B испытал квантовую альтернативу GPS
Квентин Тарантино намеренно снимал "Омерзительную восьмерку" в "лютый мороз", чтобы ускорить работу
От Camunda 7 к Camunda 8: как UKRSIBBANK обновляет процессы вместе с Integrity Vision
Tesla выпустила Model YL: удлиненная колесная база и третий ряд сидений
Желейный лед из воды и желатина многократного использования не тает и принимает форму
ASUS представила мониторы ROG Swift и Strix: Tandem OLED 540/720 Гц и более доступные варианты
Трейлер фильма "Баллада о маленьком игроке" — заядлый картежник Колин Фаррелл убегает от долгов и Тильды Суинтон
В Украине тоже: NVIDIA дарит Borderlands 4 покупателям GeForce RTX 5070+
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить