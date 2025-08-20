Часы Garmin получат функцию, которая есть у Apple и Samsung много лет, — инсайдеры и исследования кода

Речь идет об аппаратной возможности, которую имеют премиальные часы едва ли не всех известных брендов, кроме Garmin. Соединение с телефоном может не понадобиться.

Сразу две утечки утверждают, что вскоре часы Garmin смогут совершать звонки, получать текстовые или транслировать музыку без помощи других устройств. Согласно независимым друг от друга сообщениям сайтов Garmin Rumors и The5Krunner, в них появится LTE. Garmin Rumors сотрудничает с сайтом AppSensa, который исследует код, чтобы найти функции, находящиеся в разработке. По их данным, Garmin активно разрабатывает сотовую связь.

Среди будущих функций источники упоминают экстренные спутниковые сообщения, полноценные текстовые и голосовые разговоры, обмен местонахождением LiveTrack без телефона. Известно, что расширятся возможности Garmin Messenger, за счет обмена спутниковыми сообщениями между часами.

«Раньше приложение Messenger было отдельной программой для звонков и обмена сообщениями, которое использовалось как дополнение к физическому устройству inReach. Теперь эти два сервиса, кажется, теснее интегрированы. Или Connect будет содержать некоторые функции, которые ранее выполнял Messenger, или по крайней мере подсказывать его использование», — сообщает The5Krunner.

The5KRunner опирается на «надежный источник» информации о часов Fenix 8 с приставкой Pro, которая означает наличие сотового соединения. Обычно самые простые модели других производителей выпускаются только с Bluetooth, а премиальные имеют LTE. Для Garmin было бы логично последовать этому примеру. Такое изменение позволило ее часам конкурировать с будущими Apple Watch Ultra 3 и Samsung Galaxy Watch Ultra. TechRadar предполагает, что кроме Fenix 8, LTE могла бы получить линейка Venu, также сотовая связь подошла бы моделям Forerunner