Samsung представила часы Galaxy Watch Ultra за $650 и крепление ремешков как у Apple

Samsung представила новую модель в собственной линейке умных часов — Galaxy Watch Ultra за $649. Они имеют круглый дисплей, но в формфакторе, который Samsung называет «подушкой».

По словам компании, новый дизайн улучшает защиту и визуальную завершенность. Это обновление также приносит новую систему браслетов Dynamic Lug, которая работает подобно системе ремешков Apple Watch.

Одним из главных преимуществ Samsung является долговечность. Galaxy Watch Ultra имеют титановый корпус и водонепроницаемость 10ATM — вдвое больше, чем у большинства других умных часов. Samsung также говорит, что Ultra могут работать на глубине 500 м и на высоте до 9000 м. Это распространяется на отслеживание физической активности, которое включает функции на основе искусственного интеллекта ОС One UI 6 Watch, такие, как FTP Metrics. Также есть новый экран для отслеживания нескольких видов спорта. Как и Galaxy Watch 7, часы имеют улучшенные функции отслеживания состояния здоровья, в частности AGEs Index.

Другое большое аппаратное изменение касается кнопок. Есть верхняя и нижняя кнопки, как и на предыдущих моделях, с кнопкой быстрого доступа между ними. Galaxy Watch Ultra также оснащены аварийным оповещением.

Samsung Galaxy Watch Ultra имеют размеры 47,1 x 47,4 x 12,1 мм и весят 60,5 г. 1,5-дюймовый дисплей покрыт сапфировым стеклом и имеет яркость 3000 нит. Внутри часов новый 3-нм процессор Exynos W1000 от Samsung, с 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ накопителем. Часы имеют аккумулятор на 590 мАч и работают под управлением Wear OS 5 с One UI 6 Watch.

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Galaxy Watch Ultra доступны в цветовых вариантах Titanium Silver и Titanium Gray. Samsung дает 25% скидку на часы в официальном магазине в США, если предварительно заказать их вместе со смартфонами Galaxy Fold 6 или Flip 6.

Источник: 9to5google

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